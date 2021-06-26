優化接種活動　巴西研發抗流感和COVID-19單一疫苗

我是廣告 請繼續往下閱讀
對抗流感和COVID-19單一疫苗的主要優勢是優化疫苗接種活動，因為人們只需要去一次疫苗接種站，且優先接種群體相似，尤其是老年人。此外，衛生部全國免疫計畫的支出也將減少。
布坦坦研究所目前生產的流感疫苗使用3種流感病毒株，而研究所正在研發的新COVID-19疫苗ButanVac使用基因改造過的新城病（Newcastle）病毒來遏制冠狀病毒的刺突蛋白。2種疫苗都使用雞胚蛋進行生產。
巴西國家衛生監測局（Anvisa）在6月初授權Butanvac進行人體臨床試驗，現在的挑戰是將3種流感病毒株和Butanvac使用的技術融合在一起。
布坦坦研究所生產總監奧利維拉（RicardoOliveira）表示，如果成功，將擴大進行臨床前測試。
布坦坦研究所指出，混合疫苗已經存在很長時間，但到目前為止還沒有任何混合疫苗涉及引發COVID-19的SARS-CoV-2病毒。
為此，研究所需要評估蛋白質之間的相互作用，看看一種疫苗是否不會破壞另一種疫苗的免疫反應。
布坦坦研究所所長柯瓦斯（Dimas Covas）在疫情記者會表示，研發流感和COVID-19單一疫苗是一項重要舉措，如果成功，將是世界創舉。
南半球的巴西時序入冬，讓專家擔心COVID-19和包括流感等其他呼吸道疾病病例可能增加，加重醫療院所負擔。
聖保羅艾米利歐李巴斯感染研究所（InstitutoEmilio Ribas）感染管制專家芮契曼（RosanaRichtmann）指出，在流感和COVID-19單一疫苗尚未問世之前，接種流感疫苗非常重要。
芮契曼說：「COVID-19疫情在巴西延燒，如果現在問任何人比較擔心流感還是COVID-19，十之八九的回答是COVID-19，但這不等於流感病毒不存在。」
芮契曼指出，發燒、喉嚨和全身疼痛都可能是感染冠狀病毒和流感病毒的症狀，一經快篩即可分辨確認。如果只是流感，不一定要到醫院醫治，醫院已經因COVID-19超過負荷，所以接種流感疫苗對減輕醫院負擔非常重要。（編輯：陳惠珍）1100626