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港男染Delta變種　專家：會讓體內產生「免疫逃逸」

▲Delta變種病毒全球蔓延，香港也陸續發現輸入個案。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲Delta變種病毒全球蔓延，香港也陸續發現輸入個案。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-06-26 08:26:19｜2021-06-26 08:30:30

新冠肺炎疫情反覆，最初於印度發現的變異株Delta正在全球蔓延，香港政府24日公布新增7例確診，均為感染Delta變異株，其中一名27歲的地勤男子，被驗出感染帶有L452R的Delta變種病毒，基因序列與3名由印尼入港的確診者吻合。香港專家警告，政府除了應檢討外防輸入政策，也須防範「免疫逃逸」的風險。

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綜合港媒報導，香港呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目表示，該名地勤平常會接觸抵港人士和貨機，應屬輸入個案，不過由於L452R病毒的潛伏期中位數為2至4日，較其他病毒株短，建議當局對該地區居民的檢測應更頻繁，並提早2度檢測的日期，以免個案流出社區，令疫情快速進入第5波。

梁子超也強調，L452R毒株除了傳播力強，也會有「免疫逃逸」的問題，減低疫苗保護性，因此雖然市民已完成疫苗接種，仍有機會染疫，若個案走漏到社區並觸發另一次傳播，將為社會帶來很大風險。

梁子超也批評港府，不去檢討外防輸入政策，還對機組人員或已接種疫苗的旅客放寬檢疫，警告若暑假後繼續放寬已接種疫苗抵港人士的檢疫要求，恐將後患無窮。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
43.24%56.76%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
3.51%96.49%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
61.22%38.78%
2021-06-25-2021-06-27
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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