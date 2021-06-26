港男染Delta變種 專家：會讓體內產生「免疫逃逸」
新冠肺炎疫情反覆，最初於印度發現的變異株Delta正在全球蔓延，香港政府24日公布新增7例確診，均為感染Delta變異株，其中一名27歲的地勤男子，被驗出感染帶有L452R的Delta變種病毒，基因序列與3名由印尼入港的確診者吻合。香港專家警告，政府除了應檢討外防輸入政策，也須防範「免疫逃逸」的風險。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-06-26 08:26:19｜2021-06-26 08:30:30
綜合港媒報導，香港呼吸系統專科醫生梁子超在電台節目表示，該名地勤平常會接觸抵港人士和貨機，應屬輸入個案，不過由於L452R病毒的潛伏期中位數為2至4日，較其他病毒株短，建議當局對該地區居民的檢測應更頻繁，並提早2度檢測的日期，以免個案流出社區，令疫情快速進入第5波。
梁子超也強調，L452R毒株除了傳播力強，也會有「免疫逃逸」的問題，減低疫苗保護性，因此雖然市民已完成疫苗接種，仍有機會染疫，若個案走漏到社區並觸發另一次傳播，將為社會帶來很大風險。
梁子超也批評港府，不去檢討外防輸入政策，還對機組人員或已接種疫苗的旅客放寬檢疫，警告若暑假後繼續放寬已接種疫苗抵港人士的檢疫要求，恐將後患無窮。
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