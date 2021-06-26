冷氣總是不夠涼？內行曝「1動作」省電爽吹　台電也認證

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定期清潔冷氣濾網也相當重要，建議2～3周清洗一次濾網，不僅吹出來空氣比較好，冷房效果也更好，還能達到省電效果

用清水或中性清潔劑洗，不可大力刷，洗淨後建議陰乾或拭乾，千萬不要放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形