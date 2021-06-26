冷氣總是不夠涼？內行曝「1動作」省電爽吹 台電也認證
台灣夏季氣候悶熱，開冷氣又使電費飆高，該怎麼做才能達到最佳省電效果，實在令民眾十分苦惱。近日，一名網友在PTT八卦版好奇提問，大家是否會定期清洗冷氣濾網？貼文曝光引發熱議；有內行網友指出，清洗濾網冷房效率較好，還能達到省電效果。對此，台電也曾驗證這樣的說法。
編輯中心/綜合報導
2021-06-26 10:13:15
原PO好奇詢問廣大鄉民，是否真的清洗過冷氣濾網，直呼「到底是誰會夏季高峰期一個月洗一次啊？」並稱因為夏季炎熱，每天都在吹冷氣，幾乎沒有機會把濾網拿下來清洗。
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「一年洗一次」、「我今年洗兩台各兩次了」、「不用洗，有一種黏貼式的濾網」、「一般家裡都算乾淨，大概2～3個月清一次」、「本來就要洗啊」；更有網友指出「你不洗冷房效率會變差，你就要溫度調更低，然後帳單就更貴」。
對此，台電也曾在電力公司官網，以「冷氣濾網你洗了沒？」為題，分享吹冷氣的省錢小撇步，強調除了調高溫度配合電風扇輔助、汰換老舊冷氣之外，定期清潔冷氣濾網也相當重要，建議2～3周清洗一次濾網，不僅吹出來空氣比較好，冷房效果也更好，還能達到省電效果。
至於冷氣濾網該如何清洗？台電指出，用清水或中性清潔劑洗，不可大力刷，洗淨後建議陰乾或拭乾，千萬不要放在陽光下曝曬，避免濾網脆化、變形。（編輯：賴詠璿）