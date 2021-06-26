MLB／大谷翔平是外星人？24轟讓美媒驚奇「像在打電動」
天使隊日籍二刀流好手大谷翔平，今天在對戰紅人隊比賽，以開路先鋒之姿，擔任指定打擊出賽，他在首打席就轟出首名打者全壘打，也是他本季第24轟，加上他偷點形成內野安打，單場4打數2安打，終場天使就以3:4落敗，也吞下4連敗。
記者吳政紘/綜合報導
2021-06-26 11:01:31｜2021-06-26 11:04:17
大谷翔平這發全壘打，是他暌違3場後再度開轟，直接飛越右外野廣告看板，美國媒體《 Bally Sports West》主播也十分興奮。
抓到投手失投主播Matt Vasgersian大聲播報，加上名球評Mark Gubicza都邊笑邊讚嘆這小子的實力，實在驚人。
「他在天使主場已經打了4發全壘打，來到坦帕又開轟，根本沒花什麼時間。」Vasgersian說。
Vasgersian又說：「他的繞壘根本超性感！」Gubicza說：「這是首名打者開轟，大谷的第24發全壘打，翔平一開賽就給我們震撼。」
Vasgersian也說：「這傢伙在打電動嗎？他跟我們打的是不一樣的比賽吧」Gubicza也認同，他說：「這傢伙根本不是這星球的人，怎麼可能轟這麽遠，他應該是從別的星球來的。」