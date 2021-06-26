網購機車零件收到椰子！男愣住：被騙 真相反被讚太聰明
隨著科技的發達，網購平台也越來越興盛，販售的東西從食衣住行通通都有，不過由於網購看不到實體的東西，還是有相對的風險，民眾也深怕購買到地雷商品。近日，就有一名機車行賣家分享自己的銷售經驗，表示客人購買零件後，自己寄了一顆椰子給他，結果買家傻眼以為被詐騙，其真相曝光後，反被眾人狂讚「太聰明」。
編輯中心/綜合報導
2021-06-26 12:48:24
馬來西亞一間機車行「Raynorton Motorsport」日前收到機車零件的訂單後，寄出一顆椰子給買家，結果買家前來反應，表示自己購買的是機車零件，怎麼會送來一顆椰子，懷疑店家存心要詐騙，結果該間機車行收到反應後，也在臉書做出解釋「如果大家有在網購平台跟我們買東西的話，收到一顆椰子不要急著丟掉，夥伴，打開之後，你就會找到你買的東西了」。
原來，該間機車行是使用椰子殼當作物流的外包裝，由於椰子的外殼相對比較硬，東西在裡面不會有多餘的碰撞，而且也能節省紙箱、袋子等等耗材，可以說是相當環保；另外，也能防止有心人士的偷竊，運送過程更加安全。
貼文一出，不少網友紛紛回應「真的很聰明的作法呢！」、「Nice！」、「這樣確實很環保，物盡其用」、「好有創意呀，不過我老實說，我收到椰子真的會直接丟掉」、「so cool」、「真的太聰明了，椰子殼也不浪費的作法」、「很有創意喔！」（編輯：張嘉哲）