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停課後從未上線學習？鄭寶清籲教育部解決遠距教學困境

▲鄭寶清表示，有民眾向他陳情，自停課後就沒有上過線上遠距教學。他希望教育部要正視這個問題。（圖／鄭寶清服務處提供）
▲鄭寶清表示，有民眾向他陳情，自停課後就沒有上過線上遠距教學。他希望教育部要正視這個問題。（圖／鄭寶清服務處提供）

記者李春台/桃園報導

2021-06-26 13:21:05

因應本土疫情嚴峻，全台各級學校改採遠距線上教學，卻凸顯資源不平等問題。鄭寶清今（26日）表示，停課至今已經一個多月，卻接獲民眾陳情表示，有不少桃園學生從未上線上課，呼籲教育部儘速解決弱勢學童的電腦設備落差問題，同時強化網路教學的資源與經驗。

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鄭寶清表示，最近在自己的「空中服務站」接獲民眾陳情，全台學校改採遠距教學後，桃園許多國小浮現嚴重資源不平等問題，5/19宣布停課至今一個多月，有不少學生從來沒有上線上課的記錄。

鄭寶清指出，改採遠距教學後衍生出兩個現象，第一，弱勢家庭缺乏電腦、網路設備，無法讓小朋友上網學習。第二，台灣過去缺乏線上教學經驗，網路教育資源也相對不足，使教育人員難以獲得良好的教學環境，提供良好品質的教學服務。雙重問題之下，學生受教權受到嚴重威脅。

因此鄭寶清呼籲教育部，儘速幫助弱勢學生解決電腦設備不足、數位落差的問題，同時完善網路教學資源並加強推廣，針對缺乏網路教學經驗的教育人員，也要主動提供更多輔助措施與諮詢服務。

▲鄭寶清呼籲教育部，幫助弱勢學生解決電腦設備不足、數位落差的問題。（圖／鄭寶清服務處提供）
▲鄭寶清呼籲教育部，幫助弱勢學生解決電腦設備不足、數位落差的問題。（圖／鄭寶清服務處提供）
 

教育部5月19日起宣布全國各級學校「停課不停學」，傳統教學方式被迫改變。為了幫助弱勢學生，教育部也要求學校提供資訊設備（如平板、筆電、行動網卡）供師生借用，然而各縣市至今仍傳出不少資源不平等衝擊受教權的問題，引發各界關心，鄭寶清也呼籲教育部一定要正視這個問題，並為弱勢學生尋求解決之道。

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