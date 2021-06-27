宋承憲、WINNER昇潤當轉學生 成了「警察」壓力爆棚
驚悚懸疑劇《VOICE》時隔兩年以第四季回歸，除了黃金時間組原班人馬李荷娜、朴恩秀、金仲基、宋寶劍之外，宋承憲和男團WINNER成員姜昇潤也加入新一季陣容。自稱是「轉學生」的宋承憲，坦言接下人氣系列作品備感壓力，加上劇中飾演來自美國洛杉磯警局的幫派專門小組組長Derek Jo，一登場就得秀出流利英文，他說：「要說為這個角色做什麼特別的準備，應該就是英文台詞了」、「發音部分糾正起來並不容易，後悔當初沒有好好學習啊，挺後悔的！」
記者陳雅蘭/綜合報導
2021-06-27 09:00:00
宋承憲出道邁入25年，演藝生涯演過無數角色，其中更以《藍色生死戀》、《我的公主》廣為人知。他這次接演《VOICE 4》，提到自己原本就是編劇馬珍媛的粉絲，對於能參與這部作品感到榮幸，但畢竟是未曾接觸過的題材，除了心理上的負擔外，動作戲更超乎自己的預期，比起其他作品更耗費體力，經常上演追逐戲，對體能是不小的挑戰。
與宋承憲同為「VOICE轉學生」的姜昇潤，談起對前輩們的第一印象，因自己是組內年紀最小演員，前輩全都是經常在電視上看到的藝人，尤其宋承憲是韓國家喻戶曉、具有代表性演員，他就看著宋承憲直呼：「真的覺得非常神奇！」熱情的反應讓宋承憲也招架不住。
在確定演出《VOICE 4》後，姜昇潤特別把前三季拿出來重溫，看到前輩時增添不少親切感，笑說：「我是帶著粉絲心意摻拌著緊張心情，很高興能和他們一起演戲！」貫穿四季演出女主角姜權珠的李荷娜，聽到宋承憲、姜昇潤兩人的感言，表示：「多虧這兩位新成員，讓我找回初心以及挑戰新事物的滿腔熱忱，給我很多鼓舞、正能量。」《VOICE 4》每周末在愛奇藝國際站、friDay影音、LINE TV播出。