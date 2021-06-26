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已和潘孟安、王必勝聯絡　陳其邁：高雄做屏東最堅強後盾

▲面對屏東這波疫情，高雄市長陳其邁今（26）日表示，高雄4家醫學中心會全力來支援相關屏東的防疫工作，「一定會做屏東最堅強的後盾」。（圖／高雄市政府提供）
▲面對屏東這波疫情，高雄市長陳其邁今（26）日表示，高雄4家醫學中心會全力來支援相關屏東的防疫工作，「一定會做屏東最堅強的後盾」。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-26 17:15:31｜2021-06-26 18:52:11

從祕魯返台至屏東枋山居家檢疫的祖孫確診COVID-19，經基因定序確認為印度Delta變異株，根據今（26）日指揮中心指出，有6例確認為感染印度Delta變異株，高雄市長陳其邁表示，今日已經和屏東縣長潘孟安及指揮中心醫療應變組副組長王必勝通過電話，高雄4家醫學中心會全力來支援相關屏東的防疫工作，一定會做屏東「最堅強的後盾」。

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▲為了因應印度Delta變異株，高雄市專家小組討論後宣布高雄開始執行「枋山專案」。（圖／高雄市政府提供）
▲為了因應印度Delta變異株，高雄市專家小組討論後宣布高雄開始執行「枋山專案」。（圖／高雄市政府提供）
為了因應印度Delta變異株，高雄市專家小組討論後宣布高雄開始執行「枋山專案」，陳其邁指出，高雄、屏東往來十分密切，假如民眾在6月6日後曾經有屏東枋山地區，包括楓港、善餘村兩個活動史的民眾，建議到社區篩檢站立刻進行快篩；因為病毒的差異，印度Delta變異株主要症狀是在咽喉部，所以假如有活動史，又出現發燒、頭痛、喉嚨痛、流鼻水的症狀，請與1922聯絡，市府會安排就醫採檢，不要自己出門。

陳其邁說，高雄市已經針對往來該地區的農業貨車司機進行採檢造冊，與屏東枋山地區有關的攤商也會進行採檢，現在持續比對名單中，有的已經通知採檢，請這些高風險民眾務必在接到通知的時候，在今日晚上就能完成採檢；至於批發果菜市場則採取了降載的應變措施，另外也要拜託所有的診所加強曾出入枋山鄉TOCC的通報，若14天出現3次，或7天出現2次呼吸道症狀，請基層診所醫師協助轉診採檢。

▲為了因應印度Delta變異株，高雄市加強相關防疫作為。（圖／高雄市政府提供）
▲為了因應印度Delta變異株，高雄市加強相關防疫作為。（圖／高雄市政府提供）
陳其邁強調，面對屏東這波疫情，在今天中午除了召開專家會議之外，也特別跟屏東縣潘孟安縣長通過電話，告訴他高雄4家醫學中心會全力支援相關屏東的防疫工作，也已跟指揮中心醫療應變組副組長王必勝說明，高雄市在醫療的量能部分會跟屏東一起合作；而在醫院感控部分，也請高雄4大醫學中心針對各個醫院的轉送、跟病床以及相關的集中檢疫所，大家一同全力支援高雄的兄弟縣「屏東縣」，「我們一定會做屏東最堅強的後盾」。

▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
▲新冠肺炎本土感染爆發，截至6/26，全台本土病例地理分布。（圖／NOWnews製表）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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