已和潘孟安、王必勝聯絡　陳其邁：高雄做屏東最堅強後盾

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為了因應印度Delta變異株，高雄市專家小組討論後宣布高雄開始執行「枋山專案」，陳其邁指出，高雄、屏東往來十分密切，假如民眾在6月6日後曾經有屏東枋山地區，包括楓港、善餘村兩個活動史的民眾，建議到社區篩檢站立刻進行快篩；因為病毒的差異，印度Delta變異株主要症狀是在咽喉部，所以假如有活動史，又出現發燒、頭痛、喉嚨痛、流鼻水的症狀，請與1922聯絡，市府會安排就醫採檢，不要自己出門。
陳其邁說，高雄市已經針對往來該地區的農業貨車司機進行採檢造冊，與屏東枋山地區有關的攤商也會進行採檢，現在持續比對名單中，有的已經通知採檢，請這些高風險民眾務必在接到通知的時候，在今日晚上就能完成採檢；至於批發果菜市場則採取了降載的應變措施，另外也要拜託所有的診所加強曾出入枋山鄉TOCC的通報，若14天出現3次，或7天出現2次呼吸道症狀，請基層診所醫師協助轉診採檢。
陳其邁強調，面對屏東這波疫情，在今天中午除了召開專家會議之外，也特別跟屏東縣潘孟安縣長通過電話，告訴他高雄4家醫學中心會全力支援相關屏東的防疫工作，也已跟指揮中心醫療應變組副組長王必勝說明，高雄市在醫療的量能部分會跟屏東一起合作；而在醫院感控部分，也請高雄4大醫學中心針對各個醫院的轉送、跟病床以及相關的集中檢疫所，大家一同全力支援高雄的兄弟縣「屏東縣」，「我們一定會做屏東最堅強的後盾」。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。