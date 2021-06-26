COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

科技執法！海保署運用科技追查中油海上油污

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，中油公司持續派出工作船及人員在海上清理殘餘油污。(圖／海洋保育署提供)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，中油公司持續派出工作船及人員在海上清理殘餘油污。(圖／海洋保育署提供)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-26 20:20:13

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒22日因輸油管破裂，發生油污洩漏事件，經相關單位及民間團體連日來通力合作，高雄港外海浮筒處的油污已清除，小琉球岸際油污在中油每日調派6艘作業船及50名應變人力下，岸際油污已有改善，但行政院海洋委員會海洋保育署連日來藉由衛星影像追查，發現小琉球東南方海面仍有部分油污，今(26)日要求中油立即採取措施，阻絕清除油污於外，避免油污靠岸際，造成生態損失。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，海洋保育署運用科技追查中油海上油污。(圖／海洋保育署提供)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，海洋保育署運用科技追查中油海上油污。(圖／海洋保育署提供)
海洋保育署副署長宋欣真表示，海保署為確實掌握中油高雄港外海浮筒原油外洩事件之可能影響，乃運用衛星進行監控，由中央大學於24日協助取得23日晚間雷達衛星影像，發現小琉球東南方海面有疑似油污影像，立即通知中油公司清除，中油公司雖即刻派遣8艘船隻至衛星影像疑似浮油區域巡航，但未發現浮油情事。

宋欣真指出，該署於25日依據24日之光學衛星影像，由海巡署無人機隊於岸際監測確認並無油污，但25日透過空勤總隊協助空中勘查，發現24日衛星標示的油污，有往東南方擴散之趨勢，距離屏東縣車城鄉後灣村最近約13公里。

▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，海洋保育署運用科技追查中油海上油污。(圖／海洋保育署提供)
▲台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒發生油污洩漏事件，海洋保育署運用科技追查中油海上油污。(圖／海洋保育署提供)
海保署立即責成中油公司前往清理，要求布放攔油索，並輔以汲油器等抽除油污，中油隨後出動3艘工作船到發現浮油海育域，以攔油索圍堵浮油，並於今(26)日在海口港僱用8艘漁船，以兩船一組，來執行圍堵油污回收作業，並酌情擴大租用民間船隻協助清理海上殘餘油污。

海洋委員會海洋保育署署長黃尚文強調，該署現階段的工作重點，在於清除海上殘餘油污，此次中油煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒輸油管破裂，發生油污洩漏事件，其所洩漏之油品，為阿拉伯重質原油，屬液化石油氣、汽油、煤油、柴油、燃料油之混合物，其中輕質的成分約10至15%，約1至2天會揮發於空氣，加上這幾天的天氣，以及雷雨，使得油污面積減少。

黃尚文說，即便如此，但中油仍應負起責任，務求有效海上控制圍堵漂散之油污，至於相關處分，依據海洋污染防治法第18條可處新台幣20至100萬元，海委會已函請中油依行政程序法，提出意見陳述，再視狀況依法裁處。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
37.61%62.39%
2021-06-25-2021-06-28

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.22%94.78%
2021-06-25-2021-06-27

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.98%36.02%
2021-06-25-2021-06-27
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

繼續作答
全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

全國三級警戒滿一個月，你的生活變了嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀