科技執法！海保署運用科技追查中油海上油污

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海洋保育署副署長宋欣真表示，海保署為確實掌握中油高雄港外海浮筒原油外洩事件之可能影響，乃運用衛星進行監控，由中央大學於24日協助取得23日晚間雷達衛星影像，發現小琉球東南方海面有疑似油污影像，立即通知中油公司清除，中油公司雖即刻派遣8艘船隻至衛星影像疑似浮油區域巡航，但未發現浮油情事。
宋欣真指出，該署於25日依據24日之光學衛星影像，由海巡署無人機隊於岸際監測確認並無油污，但25日透過空勤總隊協助空中勘查，發現24日衛星標示的油污，有往東南方擴散之趨勢，距離屏東縣車城鄉後灣村最近約13公里。
海保署立即責成中油公司前往清理，要求布放攔油索，並輔以汲油器等抽除油污，中油隨後出動3艘工作船到發現浮油海育域，以攔油索圍堵浮油，並於今(26)日在海口港僱用8艘漁船，以兩船一組，來執行圍堵油污回收作業，並酌情擴大租用民間船隻協助清理海上殘餘油污。
海洋委員會海洋保育署署長黃尚文強調，該署現階段的工作重點，在於清除海上殘餘油污，此次中油煉製事業部大林煉油廠高雄港外海2號浮筒輸油管破裂，發生油污洩漏事件，其所洩漏之油品，為阿拉伯重質原油，屬液化石油氣、汽油、煤油、柴油、燃料油之混合物，其中輕質的成分約10至15%，約1至2天會揮發於空氣，加上這幾天的天氣，以及雷雨，使得油污面積減少。
黃尚文說，即便如此，但中油仍應負起責任，務求有效海上控制圍堵漂散之油污，至於相關處分，依據海洋污染防治法第18條可處新台幣20至100萬元，海委會已函請中油依行政程序法，提出意見陳述，再視狀況依法裁處。