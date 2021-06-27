今北、東部高溫悶熱至35度 中南部對流旺盛有短暫陣雨
根據中央氣象局預報，今（27）日受到西南風增強影響，中南部當對流發展旺盛，容易出現強降雨及局部大雨；其他地區則為多雲到晴，午後局部地區會有些短暫雷陣雨並伴隨較大雨勢；氣溫方面，中南部高溫約30、31度，北部及東半部在33至35度。
記者賴志昶／台北報導
2021-06-27 08:09:41｜2021-06-27 10:56:36
氣象局表示，今西南風增強，南部地區容易出現陣雨或雷雨，下雨時間多、雨區範圍廣，中部地區及苗栗也有機會出現陣雨或雷雨，不過降雨較為局部、短暫；中南部當對流發展旺盛時，容易出現短延時強降雨及局部大雨，南部甚至有局部豪雨發生的機率；其他地區則為多雲到晴，午後局部地區會有些短暫雷陣雨並伴隨較大雨勢，北部及花東偏向於山區，宜蘭則山區、平地都有機會。
氣溫方面，氣象局預報，中南部高溫約30、31度，北部及東半部在33至35度，東南部有焚風發生的機率。
氣象局也提醒，今日西南風偏強，台中以北、基隆北海岸、東南部（含綠島、蘭嶼）、恆春半島及金門、馬祖易有8到9級強陣風，大台北地區陣風也較強，請多加留意。
另外，在颱風動向方面，氣象局指出，今年第5號颱風薔琵凌晨2時中心位於台北東北東方1950公里的海面上，以北北東方向朝日本東方海域移動，對台灣無影響。
根據環保署空氣品質預報資訊，27日環境風場為偏西南風，各地擴散條件佳，且迎風面中南部地區降雨機率高，空氣污染物受降雨洗除作用影響，空氣品質良好；其中，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；馬祖地區為「普通」等級。