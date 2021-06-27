機車突熄火！阿伯推車行喊「1要求」 他愣：11年來第1次
台灣有許多人依靠機車上班通勤，在街邊的機車行數量也相當多，不過也時常聽聞車行與顧客間，因為維修價錢或過程產生糾紛。近日，就有車行老闆分享，阿伯的機車突然熄火，到車行後卻說「不用拆」，接著更提出一個要求，讓他傻眼直呼「11年來第一次遇到這種說法的」，貼文也引起網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-27 13:01:56
原PO在《爆怨2公社》指出，日前有位阿伯推著機車到店裡，並告知他「機車突然熄火，可以跟我說是怎樣嗎？」而他為了避免有爭議，便徵詢阿伯要檢修找原因，還是就直接修理，也強調「若你只檢修，會酌情收取檢修費100元；如果只是沒有油，會用1公升空機油瓶裝滿汽油+20元，只收50元(檢測費不用)，可以騎到下一個加油站」。
沒想到的是，原PO才剛講完，阿伯竟說「都不是！你不要碰我的車，我要你先猜猜看，告訴我原因，我再做決定」，他聽完瞬間傻眼，並表示自己沒辦法「猜」，但阿伯卻回「怎麼會沒辦法？你是跟人家開什麼機車行啊？」
原PO反問阿伯「你去醫院看病，也是請醫生直接猜嗎？」結果阿伯就推著機車離開了，這讓他忍不住說「11年來第一次遇到這種說法的，不是奧是傻眼」。事後，他也補充，因為全程都用台語對話，所以沒有那種「猜」還是「拆」的困擾，而且自己也在門口貼了兩張紙，寫著「單純檢測檢修收新台幣100元起」。
許多網友看完也紛紛回應，「還好他沒要你幫他機車觀落陰」、「你要告訴他，如果猜就能解決問題，我就不是開機車行了」、「看都不能看是哪知道哪裡出問題，擲杯嗎」、「他應該去找算命師，看他拋錨是因為什麼業障」、「他可能需要的不是修車師傅，而是會通靈的」、「修車比廟收驚還難賺」、「這年頭要先學會通靈才能工作」。（編輯：許智超）