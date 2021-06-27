「無花果」超好吃卻沒人買？食客曝3因素：每次都被搶光
無花果可以新鮮的時候吃，也可以曬乾了吃，或做成果醬、糕點。近日就有網友在網路上表示疑惑「『無花果』是不是超好吃但卻沒人買？」因此就有食客點破了3個因素，直言「難怪每次去超市都被搶光」，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-27 14:58:10
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「無花果那麼好吃，怎麼很少人賣？」的文章表示，「無花果蜜化後甜度很高，很適合當作水果補充熱量，吃了也有助排便順暢，可是很少看見有人在賣，問了很多人無花果的味道，大多數人印象都還留在無花果乾或是木瓜絲做的無花果乾，有沒有無花果很少人賣的八卦？」此篇文章一發出，立刻引起網友們熱烈討論，留言區蓋起高樓。
而食客網友就揭露了3點無花果好吃卻賣不好的原因，分別為「不好保存」、「在運送上會很困難」和「而且成本高」，「無花果鮮食超好吃，不好保存，在運送上會很困難，而且成本高呢」、「無花果運送困難常溫軟超快」、「保存不易，爛很快」、「保鮮和運送問題，一些好吃但市面上極少的作物通病」、「每次去超市都被搶光，後來直接漲價又縮水，比較少商業化量產」。
事實上，市場上的無花果一般是無花果乾，因為便於保存和運輸。無花果中含有大量葡萄糖和果糖，含糖量高達20%。同時還含有蛋白質、各種維生素（如維生素A、C、D等）。無花果中還含有30多種脂類物質，且大部份為中性脂和糖脂；所含脂肪酸中68%為不飽和脂肪酸以及少量人體必需的亞油酸。而根據美國農業部的數據顯示，無花果乾富含膳食纖維、鈣、銅、鎂、錳、鉀、維生素K等多種有益人體的物質，還含有多種抗氧化劑、黃酮和多酚，還有潤腸通便的效果。（編輯：王柏文）