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枋山Delta疫情掌握傳播鏈　陳其邁：可獲得控制

▲高雄市長陳其邁認為，雖然出現印度Delta的病毒變異株的感染，但是感染源、傳播鏈目前都有掌握，在擴大疫調、匡列、隔離的情形下，相信疫情可獲得控制。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁認為，雖然出現印度Delta的病毒變異株的感染，但是感染源、傳播鏈目前都有掌握，在擴大疫調、匡列、隔離的情形下，相信疫情可獲得控制。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-27 17:41:42

屏東縣枋山地區楓港、善餘村出現COVID-19印度Delta病毒變異株的群聚感染，目前已出現8例確診個案，高雄市長陳其邁今（27）日指出，屏東潘孟安縣長做的非常好，而且非常的有效率，雖然已經驗出是印度Delta的病毒變異株，但是感染源、傳播鏈目前都有掌握，在擴大疫調、匡列、隔離的情形下，相信疫情可獲得控制，高雄市也會做屏東的後盾。

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高雄市衛生局簡任技正潘炤穎表示，因應在枋山的印度Delta病毒變異株的群聚感染，高雄市也跟許多專家學者共同擬定了許多防疫策略，首先針對枋山有農產品往來的農會、合作社，以及相關產銷通路的司機、行政人員等，匡列了14名直接往來的人員進行採檢，這14人昨天檢驗出來的結果都呈現陰性。

▲高雄枋山專案到目前為止應採198人，現已採188人，還沒有發現陽性個案。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄枋山專案到目前為止應採198人，現已採188人，還沒有發現陽性個案。（圖／高雄市政府提供）
接著擴大到第二圈，高雄市所有的批發果菜市場、畜產等相關接觸者有184人，農業局昨天下午陸陸續續清查，並拜託警察局共同協尋，這184人中，今天已經到檢174人，這兩天下來，目前還沒有發現有檢驗陽性個案，目前PCR檢測61個人陰性，另外127人還在檢驗當中，相關接觸者仍會持續擴大匡列，到目前為止應採198人，現已採188人，還沒有發現陽性個案。

陳其邁說，昨天看到屏東潘縣長在臉書的發文非常感動，屏東縣所有的醫護及縣府同仁全部都動起來，他要向所有在第一線和病毒作戰的縣民跟所有好朋友表示敬意，高雄市也會全力的來做後盾，屏東縣府到目前為止不管是採取的強化版措施、疫調的足跡等，也跟CDC、高雄市政府分享，全力讓這個疫情能夠獲得最好的控制。

陳其邁也指出，昨天已跟前進指揮所指揮官王必勝通過電話，在包括檢驗、醫院，還有一些隔離的部分也送到高雄市來，高雄市都全力配合，也會做屏東最好的後盾。

陳其邁認為，現在枋山地區還是屬於群聚的感染，也非常清楚是來自於境外移入的感染源，在一、二波感染，屏東縣政府也用很快的節奏在進行大幅度的疫調、匡列、隔離，這波疫情到目前為止，已經可以有效的來做圍堵，這請大家放心，高雄市也會全力的協助、配合。

▲陳其邁強調，以印度Delta病毒變異株的傳播力，R0值可能高達8的情況下，若不疫調、匡列、隔離，以一波傳染期5天來算，20天就可能有4096人染疫。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁強調，以印度Delta病毒變異株的傳播力，R0值可能高達8的情況下，若不疫調、匡列、隔離，以一波傳染期5天來算，20天就可能有4096人染疫。（圖／高雄市政府提供）
但陳其邁也強調，以印度Delta病毒變異株的傳播力，R0值可能高達8的情況下，若不疫調、匡列、隔離，以一波傳染期5天來算，20天就可能有4096人染疫，所以拜託大家趕快去打疫苗，要幫助屏東、幫助家人、幫助社區，就是要去打疫苗，市長拜託大家要聽專家的話、聽醫生的話，輪到你就要去打疫苗，「不要聽人家黑白講，叫你不要打疫苗，說這疫苗有多差，結果他自己跑去打疫苗」，疫苗打下去才表保護力，保護自己也保護別人。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
4.73%95.27%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
63.88%36.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
36.14%63.86%
2021-06-25-2021-06-28
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

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