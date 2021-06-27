枋山Delta疫情掌握傳播鏈　陳其邁：可獲得控制

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接著擴大到第二圈，高雄市所有的批發果菜市場、畜產等相關接觸者有184人，農業局昨天下午陸陸續續清查，並拜託警察局共同協尋，這184人中，今天已經到檢174人，這兩天下來，目前還沒有發現有檢驗陽性個案，目前PCR檢測61個人陰性，另外127人還在檢驗當中，相關接觸者仍會持續擴大匡列，到目前為止應採198人，現已採188人，還沒有發現陽性個案。
陳其邁說，昨天看到屏東潘縣長在臉書的發文非常感動，屏東縣所有的醫護及縣府同仁全部都動起來，他要向所有在第一線和病毒作戰的縣民跟所有好朋友表示敬意，高雄市也會全力的來做後盾，屏東縣府到目前為止不管是採取的強化版措施、疫調的足跡等，也跟CDC、高雄市政府分享，全力讓這個疫情能夠獲得最好的控制。
陳其邁也指出，昨天已跟前進指揮所指揮官王必勝通過電話，在包括檢驗、醫院，還有一些隔離的部分也送到高雄市來，高雄市都全力配合，也會做屏東最好的後盾。
陳其邁認為，現在枋山地區還是屬於群聚的感染，也非常清楚是來自於境外移入的感染源，在一、二波感染，屏東縣政府也用很快的節奏在進行大幅度的疫調、匡列、隔離，這波疫情到目前為止，已經可以有效的來做圍堵，這請大家放心，高雄市也會全力的協助、配合。
但陳其邁也強調，以印度Delta病毒變異株的傳播力，R0值可能高達8的情況下，若不疫調、匡列、隔離，以一波傳染期5天來算，20天就可能有4096人染疫，所以拜託大家趕快去打疫苗，要幫助屏東、幫助家人、幫助社區，就是要去打疫苗，市長拜託大家要聽專家的話、聽醫生的話，輪到你就要去打疫苗，「不要聽人家黑白講，叫你不要打疫苗，說這疫苗有多差，結果他自己跑去打疫苗」，疫苗打下去才表保護力，保護自己也保護別人。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。