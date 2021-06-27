「在家自煮」比較省？婆媽見食材秒搖頭：買菜就先被貴了

印度Delta變種病毒入侵屏東社區，台灣疫情又傳出新一波警戒，餐廳重新開放內用似乎遙遙無期，不少民眾只能繼續一次採購大量食材，親自下廚減少出門外帶。不過經過一個月的三級警戒，有網友就好奇自己在家自煮是否真的比外出用餐、外帶還要省錢？話題曝光後掀起不少討論聲浪，其中就有民眾盤點成本後直呼「買菜就先被貴了」。

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日前有網友在論壇PTT上發問詢問「自己煮真的有比較省嗎？煮過幾次發現成本跟外面便當差不多那買便當就好啦！還省時也不用備料，自己煮要怎麼才能比外賣便宜啊？」，文章曝光後引發許多討論，不少在家自煮的民眾就點出如果算上時間等隱藏成本恐怕並沒有比較省。

▲自己下廚真的會比較省錢嗎?（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝Pixabay）

此外，也有人回文提到

菜價、食材也會影響採購的意願

，「主要還是看煮的食材等級和份量，如果都跟外面煮一樣的等級和份量，先不考慮時間成本，就食材成本來說，絕對是便宜至少一半以上」，不過也因為自己煮往往會有健康、想吃的開心等不同考量，原PO就在回文內自嘲「如果習慣加一大堆菜和肉下去煮，成本就會飆高」、「自己弄反而不小心花費就超過」。

文章曝光後也有類似經驗的民眾紛紛留言回應，「自己買都買更好的，一餐破200很容易」、「沒有，食材越買越好」、「省不到，買菜就先被貴了，其他成本也很高，唯一的好處就是健康和消磨時間」、「真的不會比較便宜，而且只有一個人 ，食材隨便買都要煮兩三餐 ，不過真的健康」、「自己煮真的很容易下重本」。（編輯：楊智傑）