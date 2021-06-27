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別接機！防堵Delta病毒　即日起入境應搭防疫車至檢疫所

▲全球Delta變異株流行，指揮中心宣布，自即日起，入境旅客自機場前往檢疫地點應搭乘防疫車輛。（圖／NOWnews資料照片）
▲全球Delta變異株流行，指揮中心宣布，自即日起，入境旅客自機場前往檢疫地點應搭乘防疫車輛。（圖／NOWnews資料照片）

記者顏真真/台北報導

2021-06-27 20:16:37

因應新冠肺炎Delta變異株於全球日益擴散且其傳播力高，中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布，即日起若旅客自「重點高風險國家」包括巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉入境，需搭乘交通部安排的防疫車輛前往集中檢疫所。至於非由「重點高風險國家」入境，也應自費搭乘防疫車輛（或自行駕車）前往防疫旅宿或自費集中檢疫所的檢疫地點。

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Delta印度變異株已入侵台灣，並在屏東引發群聚，目前累計12例確定病例經基因定序後，均為Delta印度變異株。為避免感染擴大，指揮中心也已採取5大相關應變措施，包括一、精準疫調並擴大匡列接觸者及採檢，另接觸者安排防疫旅館落實隔離，並於居隔期滿前採檢；二、6月24日起於當地設置社區篩檢站，籲請足跡重疊民眾篩檢，並加強民眾溝通配合篩檢。

三、當地醫療院所加強通報及感染管制措施，請醫師協助有疑似症狀就醫民眾轉介採檢院所通報及採檢；四、透過廣播系統呼籲民眾落實疫情三級警戒規範，外出與工作均要全程佩戴口罩，嚴查避免群聚，另針對當地超市、超商、餐飲業、傳統市場等場所關閉3天。五、給予確診個案妥善臨床照護處置，如符合單株抗體、瑞德西韋使用條件則即時使用；如有出現重症前兆，迅速進行處置及治療。

指揮中心更在今日晚間宣布，即日起，若旅客自「重點高風險國家（巴西、印度、英國、祕魯、以色列、印尼及孟加拉）」入境，請搭乘交通部安排的防疫車輛前往集中檢疫所。而非由「重點高風險國家」入境，也應自費搭乘防疫車輛(或自行駕車)前往防疫旅宿或自費集中檢疫所的檢疫地點。指揮中心也強調，入境旅客的親友勿前往機場接機，以減少病毒傳播風險，共同保護親友及社區防疫安全。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
50%50%
2021-06-27-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.56%94.44%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.34%35.66%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
35.33%64.67%
2021-06-25-2021-06-28
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