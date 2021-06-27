不甩武嶺亭封閉硬拍照！最重罰單金額曝　網嘆：真講不聽

台灣疫情尚未平息，全台三級警戒再度延長至7月12日，指揮中心也呼籲大家減少不必要的外出，各地觀光景點也避免人潮群聚採取關閉措施，而台灣知名的打卡點「武嶺亭」卻傳出有民眾不管封閉管制，強制闖入拍照打卡，沒想到畫面被監視器全程拍下，《中橫路況交通分享網》也在臉書感嘆「真的是講不聽」，更透露為了這張「打卡照」，這些民眾可是會收到最重一萬五千元的罰單。

我是廣告 請繼續往下閱讀

今年五月底才因為有不少畢業生為了拍照紀念前往武嶺亭拍照，太管處連忙進行封鎖與拉上管制線，仍有民眾不顧封鎖線與禁止進入標語擅闖武嶺亭，臉書粉絲專頁《中橫路況交通分享網》今日又記錄到下午16時20分、16時49分出現兩群民眾無視管制闖入拍照。

▲仍有民眾無視管制擅闖武嶺亭。（圖／翻攝自《中橫路況交通分享網》）

《中橫路況交通分享網》指出相關人員已透過即時訊息通知太管處人員，呼籲民眾別以身試法，「真的是講不聽。他們當下想說都沒人看到，殊不知監視器前面的太管處人員與小編都看到了」，同時也感嘆表示依據傳染病防治法可處3000元至1萬5千元罰鍰，「這兩群人等著事後收罰單吧」。

離譜畫面曝光後，不少網友也紛紛留言回應「這入場券真貴，拜託不要再去啦」、「罰起來」、「可不可以直接抓去關啊」、「比國家級追焦還貴」、「太管處人員表示，今日業績真好啊」、「這張照片的代價好大啊」。（編輯：楊智傑）