「女王」野外露出　派出所前拍裸照惹毛警方

有一名自稱為「女王」的女子，昨日晚間7點半在推特發文在警局「野外露出」的照片，沒想到仔細一看，拍照的地點就位於高雄市警局三民一分局哈爾濱派出所旁，警方獲報得知竟在警局外拍裸照，隨即循線找人，在今日凌晨1點多已通知該名女子到案說明，女子將被依妨害風化及侮辱公署等罪嫌送辦。
記者鄭婷襄／高雄報導
2021-06-28 01:56:13
在該「女王」推特貼文中的照片可見，女子戴著粉橘色口罩，僅披著一件卡其色的風衣，除此之外全身一絲不掛，只在重點部位用三顆黑色星星遮擋，並留言「女王說到做到，轉推＋愛心＋留言給你們更多影片」，並標籤「野外露出」、「高雄露出」、「警局露出」，粉絲見到這張在警局外露出的裸照，紛紛留言「好刺激」、「女王就是霸氣」、「真猛」。
三民第一分局副分局長唐吉川指出，哈爾濱所在昨日晚間10點多接獲報案，稱有女子將拍攝之裸照放置在推特上供人閱覽，由於拍攝地點為派出所旁，警獲報後，立即於網上查看，並調閱監視器，發現該女子於昨日凌晨2點45分左右步行至派出所旁，倉促拍完照片後立即離去，前後時間不到10秒鐘。
警方指出，在今日凌晨1點左右，警方確定「女王」的身分後，隨即就通知該名女子到案調查說明；由於在警局外拍裸照明顯挑戰警方的公權力與威信，全案警方將朝妨害風化及侮辱公署等罪嫌偵辦；三民一分局強調，民眾於網路或自身行為，切勿挑戰公權力，如發現違法，將依法嚴辦，絕不寬貸。