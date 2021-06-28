怎麼一堆人堅持不點外送？眾抖「2致命原因」：別不信邪
外送平台近幾年超級夯，不僅跟餐廳、手搖店合作，也與許多民生用品店有簽約，民眾只要待在家就能輕鬆購物，尤其現在疫情期間，使用率更是大幅提升！不過，你身旁是否也有人從外送平台上線這麼久，卻一次都沒有使用過的人呢？近日，就有不少網友抖出不點外送的「2原因」，引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-06-28 09:40:33
一名網友在「爆廢公社公開版」貼文指出「每天叫外送兩人份的，結果錢都用噴的，大家也是這樣嗎？」只見貼出的照片，每隔一天到兩天有訂單記錄，由於是兩人要吃的份量，每筆訂單都是250起跳，最低也要279元，最高則是有到達逼近千元的等級，零零種種加一加，吃10幾餐就快要七、八千元，相當驚人」。
貼文一出，網友紛紛回應「這個月真的很吃緊」、「我一個人住不能煮都點外送，這個月伙食費已經快一萬＝＝」、「每個月帳單都很可怕..後來還是默默自己弄」、「真的有實測叫一個月，看到金額真的會傻眼，運費默默地很可怕」、「正常，我5月份外送花了12000」、「我們家兩個人每個月外送平台花快兩萬」、「雖然很噴錢，但也不能否認很方便」、「沒有外叫的財力....都去快收攤的自助餐包剩菜比較便宜」、「要方便就付錢，超合理」。
另外也有不少人指出「運費吃很兇....一個人住也不會去買什麼免運方案，一趟25~40，積少成多真的可以多吃好幾餐」、「不喜歡被吃運費，寧願自己出去買」、「別不信邪，訂過一個月，運費就要快2000，後來再也不用了，都自己去買」、「沒在使用+1地雷店太多運費又很燒錢」、「買過幾次地雷店就決定自己去買喜愛吃的了」、「很可怕的是，為了湊到免運反而點更多，無形之中直接花更多錢....」、「沒用過，看朋友一個人住點外送，伙食費我的兩倍」。（編輯：張嘉哲）