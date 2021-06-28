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4人點14杯飲料！卻遭「檢舉群聚」　她怒：不想上樓就說

▲有網友抱怨，她只是訂了14杯飲料，就被檢舉違反防疫規定群聚。（示意圖／翻攝PhotoAC）
▲有網友抱怨，她只是訂了14杯飲料，就被檢舉違反防疫規定群聚。（示意圖／翻攝PhotoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 10:31:43

全台三級警戒延長至7月12日，依據指揮中心規定，禁止室內5人以上群聚，違者可能被開罰。近日，就有網友抱怨，她只是訂了14杯飲料，結果卻被人檢舉違反防疫規定群聚，警察還上門關切，讓她氣炸直呼「不想送上樓就說」，貼文也引起網友熱議。

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原PO在《爆料公社》表示，她日前訂了14杯飲料，等到外送員送達後，她立刻打開樓下鐵門，準備穿衣服往樓下移動，沒想到開鐵門的舉動，卻讓外送員產生誤會，因為等到她出門時，對方已經爬上5樓，離開前還不開心地說「下次點這麼多還是下來拿」。

原PO透露，過了約30分鐘，警察突然上門關切，竟是因為有人檢舉她家「群聚」，但家中明明只有兩名大人、兩名小孩，等警察確認無群聚後就離開了。她猜測檢舉者應該是那名外送員，因此忍不住說「其實不想送上樓應該提前說，我想疫期間都是可理解及接受的，但不是浪費社會資源讓警察還特別來一趟關心！家裡老人家也會嚇到擔心的」。

▲原PO透露，外送員離開30分鐘後，就有警察上門關切。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲原PO透露，外送員離開30分鐘後，就有警察上門關切。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「五杯都我一人喝不行嗎…群什麼聚啦」、「如果是因為不想拿上樓就惡意報復，真的很缺德」、「訂14杯飲料就被認為是群聚，算腦補還是獵巫？」、「現在叫飲料不能超過5杯吧」、「我一個人喝14杯有問題嗎？」、「看來以後訂餐不能超過5杯，不然會被檢舉」、「警察應該傻眼又無奈，但人家檢舉了又不能不處理....」。

針對「禁止室內5人以上群聚」，中央流行疫情指揮中心曾宣布，停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）和社交聚會，並避免不必要移動、活動或集會。（編輯：許智超）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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