4人點14杯飲料！卻遭「檢舉群聚」　她怒：不想上樓就說

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原PO透露，過了約30分鐘，警察突然上門關切，竟是因為有人檢舉她家「群聚」，但家中明明只有兩名大人、兩名小孩，等警察確認無群聚後就離開了。她猜測檢舉者應該是那名外送員，因此忍不住說「其實不想送上樓應該提前說，我想疫期間都是可理解及接受的，但不是浪費社會資源讓警察還特別來一趟關心！家裡老人家也會嚇到擔心的」。
貼文曝光後，網友們也紛紛回應，「五杯都我一人喝不行嗎…群什麼聚啦」、「如果是因為不想拿上樓就惡意報復，真的很缺德」、「訂14杯飲料就被認為是群聚，算腦補還是獵巫？」、「現在叫飲料不能超過5杯吧」、「我一個人喝14杯有問題嗎？」、「看來以後訂餐不能超過5杯，不然會被檢舉」、「警察應該傻眼又無奈，但人家檢舉了又不能不處理....」。
針對「禁止室內5人以上群聚」，中央流行疫情指揮中心曾宣布，停止室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會（同住者不計）和社交聚會，並避免不必要移動、活動或集會。（編輯：許智超）
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