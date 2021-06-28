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加拿大比杜拜還熱　熱浪來襲卑詩省攝氏46度

▲加拿大西部和美國太平洋西北地區的「熱蓋現象」（heat dome）把氣溫推向新高，卑詩省高溫來到空前的攝氏46.1度，以至從加國北極地區一路到美國俄勒岡州無不發布高溫警示。（示意圖／取自pixabay）
▲加拿大西部和美國太平洋西北地區的「熱蓋現象」（heat dome）把氣溫推向新高，卑詩省高溫來到空前的攝氏46.1度，以至從加國北極地區一路到美國俄勒岡州無不發布高溫警示。（示意圖／取自pixabay）

中央社

2021-06-28 12:35:55

（中央社渥太華27日綜合外電報導）加拿大西部和美國太平洋西北地區的「熱蓋現象」（heat dome）把氣溫推向新高，卑詩省高溫來到空前的攝氏46.1度，以至從加國北極地區一路到美國俄勒岡州無不發布高溫警示。

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加拿大廣播公司新聞網（CBC News）報導，根據加拿大環境部數據，卑詩省李頓（Lytton）今天下午記錄到的攝氏46.1度，打破了1937年7月薩克其萬省（Saskatchewan）的攝氏45度全國紀錄。

加拿大環境部氣候學家菲力普斯（David Phillips）告訴CTV：「加拿大西部部分地區比杜拜還要熱。」

而這並非卑詩省今天改寫的唯一紀錄。法新社報導，全省打破超過40筆紀錄，連滑雪勝地惠斯勒（Whistler）也不例外，而高壓脊持續困住熱空氣，這一區接下來一週預料將持續看到破紀錄高溫。

加拿大環境部已對卑詩省、亞伯達省（Alberta）整區以及薩克其萬省、育空（Yukon）和西北地區的部分地區發布警報，說今天下午高溫將來到攝氏35度左右，30日前後則可能直逼40度。

預報氣溫都比正常高了約攝氏10至15度。

美國國家氣象局發布類似警示，說「危險熱浪」恐讓華盛頓州和俄勒岡州部分地區溫度飆高，比正常氣溫要高個攝氏10度以上。

在俄勒岡州，波特蘭今天氣溫攝氏43.3度，打破前一天剛寫下的42.2度空前紀錄；尤金（Eugene）同樣出現攝氏43.3度高溫，當地舉行的東京奧運田徑選拔賽因此要求觀眾撤離場館；首府賽勒姆（Salem）攝氏44.4度，同樣創下新猷。

在華盛頓州，西雅圖塔科馬國際機場（Seattle-Tacoma International Airport）今天氣溫來到攝氏39.4度。美國國家氣象局表示這個數據追平紀錄，也是1894年開始有紀錄以來，當地首度連兩天出現（華氏）3位數的高溫。

美聯社報導，儘管高溫紀錄連環爆，但明天可能還會更熱。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1100628

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