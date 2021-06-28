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中共：統戰堅持服務黨國　為實現「完全統一」

▲中共中央統戰部副部長表示，統戰工作堅持服務「黨和國家工作大局」，當前主要任務則包括「為保持香港澳門長期繁榮穩定、實現祖國完全統一服務」等。圖為北京街景。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共中央統戰部副部長表示，統戰工作堅持服務「黨和國家工作大局」，當前主要任務則包括「為保持香港澳門長期繁榮穩定、實現祖國完全統一服務」等。圖為北京街景。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-28 12:38:12

（中央社記者繆宗翰北京28日電）中共中央統戰部副部長許又聲今天說，統戰工作堅持服務「黨和國家工作大局」，當前主要任務則包括「為保持香港澳門長期繁榮穩定、實現祖國完全統一服務」等。

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中共將在7月1日慶祝建黨百年，當局於6月28日上午舉行第二場記者會，由許又聲與中共中央紀律檢查委員會副書記、國家監察委員會副主任肖培，以及中共中央對外聯絡部副部長郭業洲、中央財經委員會辦公室分管日常工作的副主任韓文秀等人，說明各部門工作職能。

據中國中央電視台直播，許又聲在應詢時稱，在中共「百年奮鬥歷程中，統一戰線積累了豐富的經驗」，概括起來就是「堅持中國共產黨的領導、堅持共同思想政治基礎、堅持大團結大聯合、堅持服務黨和國家工作大局、堅持求同存異、堅持大統戰工作格局」。

他進一步指出，當前，統戰的主要任務是「進一步促進政黨關係、民族關係、宗教關係、階層關係和海內外同胞關係和諧，為全面建設社會主義現代化國家、實現中華民族偉大復興服務」。

許又聲還說，統戰要「為堅持和完善中國特色社會主義制度、推進國家治理體系和治理能力現代化服務，為維護社會和諧穩定、維護國家主權安全發展利益服務，為保持香港澳門長期繁榮穩定、實現祖國完全統一服務。」

他並聲稱，「統一戰線始終高舉愛國主義和社會主義兩面旗幟。在大陸範圍內，社會主義是最大共識，全面建設社會主義現代化國家是全國各族人民的共同目標。在大陸範圍外，愛國和擁護祖國統一是最大共識，實現中華民族偉大復興是海內外中華兒女的共同心願。」

除此之外，郭業洲在會中說明中共中央對外聯絡部未來展望時也提到，要推動中共對外工作發展與貫徹落實黨中央的重大判斷、重大戰略、重大部署統一起來，「堅決維護黨的執政安全、社會主義制度安全，堅決捍衛國家的主權、安全和發展利益」。

統戰全稱為「統一戰線」，是中共採用的政治鬥爭方式，指聯合及團結不同政治團體及社會各界力量，透過合縱連橫達成政治目的。（編輯：周慧盈）1100628

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