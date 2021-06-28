名家論壇》趙君朔／強摘蘋果後的下一步

6月17日，香港壹傳媒的行政總裁張劍虹和蘋果日報的總編輯羅偉光等五位高層，因為「勾結外國或境外勢力危害國家安全」的罪名，遭到香港國安處拘捕。沒想到才又短短七天，整個壹傳媒集團就因為金流被香港政府切斷而被迫於6月24日號停止營運。香港也從此失去了最勇於和北京對抗的媒體和一國兩制中最可貴的元素之一－新聞自由。隔一天特區政府便任命發函給匯豐和花旗斷蘋果金流的原保安局局長李家超出任政務司司長，是香港歷史上首次有警察出身的政務司長。這一連串火速、明確、更不顧與論反應的鐵腕行動其實就是中共向全世界，特別是美國發出的訊號：團結主要工業國盟友、發表冗長的空洞聲明對中國共產黨來說是毫無嚇阻力的笑話。





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中共這次行動的針對性是無庸置疑的，就是要還擊在G7會後發表的極端冗長聯合公報內第49點所寫一大段內容的最後一段，G7領導人聲明要推廣他們信奉的價值，包括呼籲中共要尊重人權和基本自由，特別關於新疆還有明定在中英聯合聲明中賦予香港的權利、自由與高度自治。而這最後一段談到新疆、香港之前的內容則是在夸夸其談這幾個世界主要工業國要當以規則為基礎的國際體系和國際法的支柱，並聯合國際社會的其他成員如聯合國一起努力，而所謂的規則是點出了要維護全球經濟透明而公平的運作和中共違反市場經濟原理的政策和慣行，然後又談到要面對氣候變遷和保存生物多樣性等全球性挑戰，





從上面的簡述可知，將一大堆崇高、不直接相關更並不容易實現的價值和目標用一堆動聽的口號包裝，就一定會帶來現在面臨的苦果：核心的左派支持者歡欣鼓舞，大唱美國回來了，世界會更好，終於擺脫川普帶來的種種"災難"。但明明這些東西都只是政治宣傳成份居多，根本不知道能否實現。不幸的是這樣的鬧劇絕對逃不過一心想混水摸魚，趁亂想得寸進尺的獨裁者法眼。





對習近平和他一心擴張中共影響力的幕僚來說，這種只是為了討好支持者，將自己和前朝的外交政策做出區隔的表演當然毫無嚇阻力，所以就在美國和台、港大部分分析家一片叫好，甘願幫拜登政府這滿紙空話背書還不到96小時。中共就果斷的再度對香港出手，還故意挑了最有指標性的媒體－壹傳媒－來祭旗。





更不幸的是，從6/17有五位蘋果高層被捕開始到快速加壓，閃電凍結資產要迅速掐斷該集團生命線的過程中，果然美國的反應一如中共的預判，就是沒有任何反應。除了在國務院例行記者會中被問到時才由發言人虛應故事的譴責一番外並用了陳年老梗"我們將繼續與香港人民站在一起外。最喜歡把民主、自由、人權掛在嘴上的國務卿布林肯完全是裝聾作啞，連拿出舊的譴責中共聲明，稍微改個日期發在國務院網站上都不肯。當然這也非常符合拜登政府上台後的一貫風格，絕少主動譴責中共，被問的時候就被迫講幾句狠話，但第二天主流媒體特別是金融時報便會大張旗鼓的引用這寥寥數語，配上很強硬的標題來營造一種新政府一樣會主動強硬對抗中共的印象。





一直要到蘋果已經確定被迫停刊並印製了一百萬份最後一期報紙後，白宮才煞有其事的發出一個總統的聲明稿，對蘋果的死亡表示悲傷，並呼籲「北京必須停止將獨立媒體作為目標，釋放記者和媒體高層。新聞自由不是犯罪」。這種軟弱的聲明完全不像是一個有義務要維護國際秩序的霸主應該發出來的東西，而是默認了中共的惡行。至於這聲明最後的幾點呼籲更是沒有人把它當一回事，知道大難臨頭的香港本地分析家已經很冷靜地在提醒讀者，中共的迫害還沒有完，接下來要關注（1）被起訴的高層很有可能八月在法院被重判。（2）壹傳媒集團的資產會如何被清算。（3）其他堅守民主自由價值的媒體如網路媒體《立場新聞》是否會是下一個被迫害的對象。





稍微可堪告慰的是，美國政壇也有人對這種軟弱的為應感到無法接受，共和黨的參議員Toomey和民主黨的Van Hollen兩人聯名對拜登政府發出公開信，要求拜登政府根據美國國會在去年通過的《香港自治法》中第5節中的規定，提交報告列出造成香港人民無法享受言論、集會、新聞和獨立法治之自由的個人(和企業)並加以制裁。信中還指出會有惡果的出現非常可能是眾多人參與其中的結果。





但拜登政府會從善如流的機率是非常低的。事實上，在中共於1、2月在香港依據《國安法》進行一波大抓捕後，美國重量級參議員，也參選過總統的Romney就連同數位參眾議員呼籲拜登政府盡速使用國會賦予政府的工具制裁破壞香港自治的中港官員。結果拜登政府只在美中阿拉斯加會談前夕，將川普時期三波制裁的一共二十四名官員列出來，表示這是妨害香港自治的人員名單。雖然當時財政部也表示根據《香港自治法》和這些人在知情狀況下進行金融交易的金融機構會受到制裁，但該部5月依法交出來的報告中沒有列出任何一家和被制裁個人進行交易的金融機構。





因此接下來可以想見中共會更大膽的在香港進行其自以為是的"實驗":在政治上持續收緊、在傳媒、文化和教育領域加緊清算表現出嚮往民主自由的港人，同時大肆和世界宣揚影響香港不穩定的政治因素已經逐步被排除，所以正是各國來港投資作生意的最好時機。換言之，當初部分香港年輕人寧可冒者被嚴厲鎮壓也要拼命抗爭就是希望暴露政府和背後中共的醜態，換取美國大力制裁以求雙方同歸於盡的「攬炒」策略不幸已沒有再次實行的可能，只能眼睜睜看者中共大手展開各領域的清算，把香港變成一個和內地幾無軒輊的普通城市。





然而香港的沉淪還不是最嚴重的，在中共又一次得手之後，其下一個目標可能會轉向台灣。畢竟對習近平來說，在明年二十大打破鄧小平訂下的十年兩任總書記規矩，開始第三任甚至成為終身領導人前，他最好要有真正足以服人的功績秀出來弭平政敵對此的不滿，不然到目前為止，他在任上出現了經濟成長率大幅下滑、政府債務持續走高、堅持戰狼外交讓中共國際形象大傷、搞砸美中關係等種種重大失誤卻沒有什麼足以讓人稱道的政績。在今年兩會召開前大肆宣揚的全國脫貧事蹟只是下屬硬拿出來的面子工程，還被總理在其他場合公開承認的有六億人每個月平均收入只有1000人民幣打臉。





而神速地鐵腕扼殺香港的新聞自由，也意在傳達給香港公民社會和商界一個清楚的訊號：在政治上和北京做對，就有可能被用殘酷的手段整肅。這種搞法雖然又鞏固了習近平的權威、回嗆了美國和其他G7大國，暫時也少了一個對中共統治的威脅，但非常可能的副作用便是北京無法維持香港國際金融中心的地位，從目前進入香港的外資數量和外商在香港租用商辦的面積成長率幾乎是零都可看出端倪，這對外匯已經緊缺的中共來說便是一個新的隱憂，所以同樣無法真正當作功績來宣揚。





相形之下，如果能對台灣或是離台灣本島距離甚遠的東沙用武或是製造緊張情勢讓台灣內部出現混亂，和對岸談判求和的聲音也高漲起來的話，習近平就能成為自毛澤東以來第一個有辦法在統一大業上有所展進的領導人，也符合他反覆強調的執政目標：以逼台灣轉向回到統一的道路來實現中華民族的偉大復興。





而最近台灣疫情爆發後，在野黨屢屢存心擾亂政府，以各種和中共邏輯極為類似的歪理強力宣傳政府草菅人命、阻擋疫苗等劣行卻獲得一定民意支持的情況鐵定沒有逃過中南海的法眼。這種明明疫情明明距離失控還很遠但卻人心惶惶的詭異現象最後靠日、美政府接連緊急運送疫苗抵台才暫時撫平躁動的人心。對習近平而言，這就是一個新的機會之窗來伺機進行第二波亂台甚至侵台的攻勢。而先繼續對香港下狠手可以確認美國並沒有和他正面衝突的意志，再趁所有人不注意的情況閃電對台或是外島發動攻擊，剛好台灣的兩位最高軍事首長又罕見的是兩位陸軍，是否能在突發狀況下指揮海、空軍反擊也是一大疑問。





所以萬一在逼迫蘋果日報關門後，中共在香港仍然動作頻頻，台灣千萬不能掉以輕心，以為這只是中共的天性邪惡使然。而是該把後續的惡行看成習近平在最後確認美國的意向，然後伺機劍指台灣、以疫謀統！！











●作者：趙君朔／紐約大學政治學博士候選人、時事評論員





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