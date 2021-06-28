洪秀柱自曝：將在中國大陸接種WHO認證疫苗

新冠肺炎疫情在台灣持續蔓延，而能夠有效阻卻疫情的疫苗，在台灣仍舊相當缺乏。有不少民眾因此而前往中國大陸或是美國施打疫苗。國民黨前主席洪秀柱就在臉書上PO文表示，自己為了參加海峽青年論壇，正在中國大陸進行隔離，也自曝未來會在中國大陸接種疫苗。





我是廣告 請繼續往下閱讀

洪秀柱表示，為了參與七月的第四屆海峽兩岸青年發展論壇，她正在中國大陸進行隔離，目前已經是第五日，這幾天除了吃喝追劇、放鬆休息之外，也持續不輟的關心台灣新聞。洪秀柱說，自從五月台灣疫情爆發之後，曾率先表達願意向大陸爭取疫苗，大陸當局也表示願捐助醫療設備及疫苗，我們非常感謝包括大陸及世界各國在內，所有願意對台灣伸出援手的善意與關懷。





話鋒一轉，洪秀柱強調，看到台灣至今仍為疫苗的問題爭執不休，心裡十分難受！誠如各界所言，如果政府真的做到「超前佈署」，提前準備好疫苗的採購，相信台灣社會根本不會像如今這般缺乏疫苗，更不會為了「特權接種疫苗」、「施打何種疫苗」、這些問題爭執不休，因為，讓國人盡速施打疫苗，本應是政府的責任，更是每位國人的基本權利！





洪秀柱直言，現在台灣正遍嘗因「政治防疫」所帶來的苦果：疫苗短缺、爭打殘劑、本土感染、高死亡率、變種病毒傳入及紓困問題等，令人難過，也令人憂心。文末洪秀柱也特別強調，自己會藉此機會在大陸接種通過WHO認證的疫苗，「我對大陸的疫苗品質也有信心。」洪秀柱說，希望台灣的疫情能夠盡快獲得有效的控制。









