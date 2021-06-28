做酸白菜鍋「多1舉動」！媽打開嚇到變臉 女愣：我錯了
受到疫情影響，不少人都減少外出，避免增加染疫風險，也增加了許多在家下廚或與親友相處的時光。不過，就有一名女網友指出，本來和媽媽一起準備酸白菜鍋，沒想到她心血來潮多做一事，讓媽媽瞬間嚇到變臉，這也讓她尷尬直呼「媽，對不起！」
編輯中心/綜合報導
2021-06-28 16:13:21
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示中午時段準備和媽媽一同享用酸白菜鍋，兩人甚至還互相合作一起備料。不過，即將完成時她就心血來潮在鍋上利用香菇、豆腐、蛤蜊等配料，排成了一個笑臉，隨即用鍋蓋遮住，等待媽媽發現驚喜。
尷尬的是，當媽媽打開鍋蓋準備加水時，似乎被眼前的笑臉給嚇壞，「看她『ㄘㄨㄚˋ』了超大一大跳，差點連蓋子都要掉到地上，接著便是一陣痛罵，說她這年紀禁不起嚇了」，這也讓做女兒的她連忙道歉，直呼「媽，對不起！我以為這樣很可愛啊，沒想到可愛變可怕，驚喜變驚嚇，我好想笑又不敢真的大笑」。
貼文一曝光，瞬間就引起不少網友笑翻留言，「問題出在眼睛，香菇剪個笑臉就會降低驚恐度」、「很有創意啊哈哈哈哈哈」、「太可愛了，生活樂趣」、「媽媽看得出是臉耶！不就一堆食材」、「我覺得滿可愛的」、「少放2粒蕃茄」、「我就想問你鍋蓋從臉上拿下來沒XD」。（編輯：陳雅雲）
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