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做酸白菜鍋「多1舉動」！媽打開嚇到變臉　女愣：我錯了

▲有女網友指出，本來和媽媽一起準備享用酸白菜鍋，沒想到她心血來潮多做一事，讓媽媽瞬間嚇到變臉。（示意圖／翻攝pixabay ）
▲有女網友指出，本來和媽媽一起準備享用酸白菜鍋，沒想到她心血來潮多做一事，讓媽媽瞬間嚇到變臉。（示意圖／翻攝pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-06-28 16:13:21

受到疫情影響，不少人都減少外出，避免增加染疫風險，也增加了許多在家下廚或與親友相處的時光。不過，就有一名女網友指出，本來和媽媽一起準備酸白菜鍋，沒想到她心血來潮多做一事，讓媽媽瞬間嚇到變臉，這也讓她尷尬直呼「媽，對不起！」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示中午時段準備和媽媽一同享用酸白菜鍋，兩人甚至還互相合作一起備料。不過，即將完成時她就心血來潮在鍋上利用香菇、豆腐、蛤蜊等配料，排成了一個笑臉，隨即用鍋蓋遮住，等待媽媽發現驚喜。

尷尬的是，當媽媽打開鍋蓋準備加水時，似乎被眼前的笑臉給嚇壞，「看她『ㄘㄨㄚˋ』了超大一大跳，差點連蓋子都要掉到地上，接著便是一陣痛罵，說她這年紀禁不起嚇了」，這也讓做女兒的她連忙道歉，直呼「媽，對不起！我以為這樣很可愛啊，沒想到可愛變可怕，驚喜變驚嚇，我好想笑又不敢真的大笑」。

▲媽媽被酸白菜鍋上的笑臉嚇壞。（圖／翻攝Costco好市多
▲媽媽被酸白菜鍋上的笑臉嚇壞。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一曝光，瞬間就引起不少網友笑翻留言，「問題出在眼睛，香菇剪個笑臉就會降低驚恐度」、「很有創意啊哈哈哈哈哈」、「太可愛了，生活樂趣」、「媽媽看得出是臉耶！不就一堆食材」、「我覺得滿可愛的」、「少放2粒蕃茄」、「我就想問你鍋蓋從臉上拿下來沒XD」。（編輯：陳雅雲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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是，應該比照口罩，全面徵用
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84%16%
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北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
6%94%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.09%34.91%
2021-06-25-2021-06-28

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能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
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