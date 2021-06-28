圖文不符？她驗屋驚見「馬桶卡角落」　網愣：這什麼設計

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原PO解釋，自己在驗屋時才發現，廁所的馬桶卡在一個小角落，如果坐到馬桶上，不但要近距離面對牆壁，還得把腳踮起來，看起來十分痛苦，「還有空間限定，150以下較舒適…身高158以上請勿輕易嘗試」。
原PO詢問建商及業務，對方都強調「不是疏失、不是設計師的疏忽，也不是衛浴問題，我們都是照表施工」，更無奈的是「現在班工都撤了，沒有人可以施工，且馬桶無法轉向，因為管路問題」，讓她崩潰的說「唯一方法：換業界最小的馬桶」。
貼文曝光後，網友們紛紛回應，「這什麼設計，每次上廁所都要面壁思過」、「這是讓你站在上面蹲馬桶的概念嗎」、「前面那個應該是管道間吧？根本當初規劃設計錯誤了好嗎？你現在不改，以後成為人家砍價錢的一項」、「如果肚子痛，頭剛好可以靠在牆上」、「我家馬桶也是這樣，解決問題方式就是只能斜坐45度」、「看起來好不舒服，身高180以上就糟糕了」。
另外，也有不少人感嘆，「所以家裡長輩千交代、萬交代，不要買沒看到實品的不動產」、「這真的是預售屋很大的風險！看了樣品屋和實際丈量的設計圖，只能說想像很豐滿，現實很骨感」、「預售屋的危險」、「平面圖看不懂千萬不要買房」、「這大概是買預售屋吧，預售屋真的很可怕…」。（編輯：許智超）