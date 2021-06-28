疫苗陸續抵台灣　蘇貞昌重申：盼與民間合作爭取更多疫苗

美國捐贈的250萬劑莫德納何時完成封緘作業開始施打，另30號是否有另一批自購41萬劑莫德納疫苗抵台，都讓國人相當關注。行政院長蘇貞昌今（28）日下午赴桃園視察前受訪表示，全世界都在搶疫苗，台灣感謝各國援助，政府對於民間企業願意投入爭取購買疫苗，也都相當感謝，盼能從更多元管道獲取更多疫苗。

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針對疫苗問題，蘇貞昌今日下午赴桃園視察冷鏈倉儲及疫苗檢驗封緘流程前受訪表示，全世界疫情嚴峻，大家都在搶疫苗，台灣也一樣。但我們非常感謝友邦大力支援，同時也積極向各地採購疫苗，也有陸續進到台灣。

蘇貞昌也說，民間企業團體願意爭取購買疫苗，政府也都非常感謝肯定，也希望大家合作，從更多元管道爭取更多的疫苗。政府也呼籲國人同胞，輪到可以打疫苗的時候，就都盡量出門施打，希望全國同胞也要繼續把本身防疫工作做好，讓台灣在面對變種病毒之時也能安然度過，就像過去全國努力做好防疫工作一樣。

另針對變種病毒入侵台灣，桃園市與新北市都建議入境者進行兩次PCR篩檢。蘇貞昌對此表示，政府做得更徹底，就是用隔離阻絕病毒，所以現在進入國境都不能直接回家，要在防疫旅館或集中檢疫所隔離14天，出來還要做PCR，包括在14天後自主隔離也一樣。

蘇貞昌說，希望藉由檢驗避免偽陽性，除了這樣，最重要還是每個國人都要做到指揮中心訂定的SOP，現在疫情漸漸穩定下來，有部分國人掉以輕心，或者沒有遵守防疫規定，這樣比較不好。