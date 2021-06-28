女星誤當小三提分手　被渣男暴打報復「外流不雅影片」

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吳漣序劇中不小心與有婦之夫交往，她不知情當上小三，直到正宮登門警告後，決定與渣男分手，但對方不願分開，堅持是「前妻」在說謊，吳漣序仍決定斷絕關係，未料男生傳來2人交往時偷拍的床上影片威脅，之後把吳漣序帶上車，她被他言語加暴力恐嚇，此後對任何人事物甚至是自己都不信任。
鄭宇是一名警察，曾不顧上司命令執意闖入酒店抓毒販，情緒失控暴打店內的人，害得同事半身不遂，因此被迫停職，正接受心理諮詢中。巧的是，他去看醫生時，每每都會遇到吳漣序，女生因為不堪陰影，認為鄭宇是變態跟蹤狂，看見對方跟自己進同一棟公寓電梯後，深信鄭宇意圖不軌，2人吵到一發不可收拾，才發現彼此是鄰居。
吳漣序跟鄭宇不打不相識，甚至吵出感情，但吳漣序因收到前男友的存證信函，她以為躲到沒人知道的地方可以重新生活，仍被對方找到住址，因害怕被對方找上門，她決定搬家，消息傳到鄭宇耳裡，心中雖然五味雜陳，仍希望吳漣序要對自己有信心，戰勝自己才能戰勝一切。《不瘋不狂不愛你》可至Netflix收看。
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