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女星誤當小三提分手　被渣男暴打報復「外流不雅影片」

▲劇中，吳漣序（左）被騙感情誤當第三者，還遭到前男友傳的不雅影片威脅。（圖／翻攝Netflix）
▲劇中，吳漣序（左）被騙感情誤當第三者，還遭到前男友傳的不雅影片威脅。（圖／翻攝Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-28 22:00:00

喜劇《不瘋不狂不愛你》由吳漣序、鄭宇主演，2位劇中皆有強迫症、情緒障礙症等隱疾，每每相遇都在大吵，最後竟吵出感情，也漸漸發現他們生病的背後，都有不為人知的故事，吳漣序之所以對任何事物感到不安，全是因為曾遭渣男暴力對待、威脅散播不雅影片導致，遭遇讓人同情。

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▲劇中，吳漣序（左）曾被暴力對待，此後不信任任何人。（圖／翻攝Netflix）
▲劇中，吳漣序（左）曾被暴力對待，此後不相信任何人。（圖／翻攝Netflix）
吳漣序劇中不小心與有婦之夫交往，她不知情當上小三，直到正宮登門警告後，決定與渣男分手，但對方不願分開，堅持是「前妻」在說謊，吳漣序仍決定斷絕關係，未料男生傳來2人交往時偷拍的床上影片威脅，之後把吳漣序帶上車，她被他言語加暴力恐嚇，此後對任何人事物甚至是自己都不信任。

鄭宇是一名警察，曾不顧上司命令執意闖入酒店抓毒販，情緒失控暴打店內的人，害得同事半身不遂，因此被迫停職，正接受心理諮詢中。巧的是，他去看醫生時，每每都會遇到吳漣序，女生因為不堪陰影，認為鄭宇是變態跟蹤狂，看見對方跟自己進同一棟公寓電梯後，深信鄭宇意圖不軌，2人吵到一發不可收拾，才發現彼此是鄰居。

吳漣序跟鄭宇不打不相識，甚至吵出感情，但吳漣序因收到前男友的存證信函，她以為躲到沒人知道的地方可以重新生活，仍被對方找到住址，因害怕被對方找上門，她決定搬家，消息傳到鄭宇耳裡，心中雖然五味雜陳，仍希望吳漣序要對自己有信心，戰勝自己才能戰勝一切。《不瘋不狂不愛你》可至Netflix收看。

▲▼吳漣序（上）跟鄭宇劇中互動爆笑。（圖／翻攝Netflix）
▲▼吳漣序（上）跟鄭宇劇中互動爆笑。（圖／翻攝Netflix）
▲▼吳漣序（上）跟鄭宇劇中互動爆笑。（圖／翻攝Netflix）
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少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
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※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
87.78%12.22%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
75%25%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
20%80%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.69%94.31%
2021-06-25-2021-06-28

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是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
65.2%34.8%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.74%67.26%
2021-06-25-2021-06-28
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