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國艦國造！海巡署嘉義級巡防艦第三艘開工祈福

▲台灣國際造船公司舉行海巡署艦隊分署嘉義級巡防艦第三艘開工祈福儀式，由艦隊分署副分署長吳金河(前排左)與台灣國際造船公司副總經理蔡坤宗(前排右)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2021.06.28)
▲台灣國際造船公司舉行海巡署艦隊分署嘉義級巡防艦第三艘開工祈福儀式，由艦隊分署副分署長吳金河(前排左)與台灣國際造船公司副總經理蔡坤宗(前排右)共同主持。(圖／記者黃守作攝，2021.06.28)

記者黃守作／高雄報導

2021-06-28 21:00:00

台灣國際造船公司於今(28)日上午，在該公司高雄廠，舉行海巡署艦隊分署嘉義級巡防艦第3艘開工祈福儀式，是由艦隊分署副分署長吳金河與台灣國際造船公司副總經理蔡坤宗共同主持。

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台灣國際造船公司副總經理蔡坤宗表示，海巡署艦隊分署嘉義級4000噸級巡防艦，是以統包採購案方式採購4艘，今(28)日開工的是第3艘編號CG5003巡防艦。

蔡坤宗指出，海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫」，是自107年正式啟動，台船公司總計承攬100噸巡防救難艇15艘、1000噸巡防艦6艘建造案，以及4000噸級巡防艦4艘統包採購案，目前建造進度均正常，甚至小幅超前。

蔡坤宗說，100噸級巡防救難艇已順利完成5艘交船，4000噸級巡防艦嘉義艦與新竹艦已於今(110)年4月29日，由總統蔡英文主持交艦及命名下水典禮，嘉義艦成軍訓練後隨即遠赴南沙執行「碧海專案」，而第2艘新竹艦目前進入裝備運轉測試高峰，預計7月底進行繫泊試車，年底完工，至於今天開工的第3艘艦，原定明(111)年3月開工，為因應航運業景氣高升、造船需求活絡，以及公司整體產能與效率最佳規劃，在良好的學習率及完整物料籌獲狀況下提前開工。

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不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
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