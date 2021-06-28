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疫情肆虐俄國　莫斯科與聖彼得堡病故人數創新高

▲俄羅斯正在對抗致命的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第3波疫情，官方統計顯示，主要疫情熱點如莫斯科和聖彼得堡今天新增病歿人數都創下新高。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯正在對抗致命的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第3波疫情，官方統計顯示，主要疫情熱點如莫斯科和聖彼得堡今天新增病歿人數都創下新高。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-28 20:08:14

（中央社莫斯科28日綜合外電報導）俄羅斯正在對抗致命的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）第3波疫情，官方統計顯示，主要疫情熱點如莫斯科和聖彼得堡今天新增病歿人數都創下新高。

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值此之際，最早在印度發現、具有高度傳染力的Delta變種病毒也讓確診病例暴增。而疫苗接種速度緩慢又使情勢更加惡化。

俄國首都莫斯科今天通報新增124死，第2大城聖彼得堡（Saint Petersburg）新增110死，都超過上週末締造的紀錄。

俄國疫情最嚴重的莫斯科市之前幾個月幾乎回歸正常生活，但為了因應新一波疫情，市府已趕緊引進新的限制措施。

當局下令各公司要未接種疫苗員工中的3成回家，而且餐廳現在只准接種過疫苗，或是過去6個月內曾染疫康復的顧客入內。

聖彼得堡已舉行完6場2020歐國盃（Euro 2020）足球賽事，預計7月2日還會舉行一場8強賽。觀眾人數上限雖然已被砍半，仍超過2萬6千人。

聖彼得堡現已收緊若干限制措施，包括禁止在歐國盃球迷區販售食物。但當局25日仍批准照常舉行中學畢業慶典，包括舉辦一場吸引數以千計觀眾的演唱會。

疫苗接種速度緩慢，使得俄國最近這波疫情升溫惡化。儘管俄國去年12月起即提供免費疫苗，根據統計各區域與媒體疫情數字的Gogov網站，截至今天，俄國約1億4600萬人口當中，僅2120萬人至少接種過一劑疫苗。

在民眾對疫苗心存疑慮的情況下，莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）本月稍早下令服務業員工須強制接種疫苗。截至今天俄國85個區域當中，至少有16區跟進。

俄國迄今共13萬3893人死於COVID-19，高居歐洲之首。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100628

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.33%14.67%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
40%60%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.85%94.15%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.88%35.12%
2021-06-25-2021-06-28

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能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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