江啟臣領輿情中心以疫抗綠　民進黨幕僚酸：別只看聲量

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綠營黨政人士認為，江啟臣在疫情期間疊床架屋成立輿情中心的目的，並不是為了防疫，而是為了拉抬他自己的聲量，完全是捨本逐末。除了藉此拉抬自己聲量，更是用來掩飾國民黨從疫情開始到現在，不斷唱衰台灣防疫工作、攻擊抹黑國內外疫苗，甚至是轉移黨內有人特權偷打疫苗，以及「疫苗乞丐」種種失序言行的焦點。
熟悉大數據的綠營幕僚表示，近期國民黨網路聲量最高的是羅智強，不過他只顧他個人的聲量以及個人議題，之前鬧出疫苗乞丐風波，反而讓他負面聲量大漲，也連帶拖累國民黨的民調滿意度。江啟臣身為最大在野黨的黨主席，應該要在意不是個人聲量高低，而是國民黨對於整體防疫的策略到底有無建設性。
綠營幕僚表示，根據最近不同單位發布的民調顯示，國民黨在防疫3級期間的政黨支持度下降，證明江啟臣領導的國民黨在防疫期間的表現並未獲得人民支持，羅智強等人在網路上的聲量雖然驚人，但顯然僅限同溫層，整體社會並不買單。江啟臣該做的是放下黨派之見，不要只看聲量、只關心自己的主席選舉的事情，這才是真的有助於台灣整體防疫工作的正途。
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