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江啟臣領輿情中心以疫抗綠　民進黨幕僚酸：別只看聲量

▲國民黨主席江啟臣5月成立輿情戰情中心，廣邀民代、黨公職，針對綠營攻擊消息作出澄清，在疫苗議題上出擊，中廣董事長趙少康、國民黨前主席朱立倫也一同加入助攻行列。（圖／國民黨提供）
▲國民黨主席江啟臣5月成立輿情戰情中心，廣邀民代、黨公職，針對綠營攻擊消息作出澄清，在疫苗議題上出擊，中廣董事長趙少康、國民黨前主席朱立倫也一同加入助攻行列。（圖／國民黨提供）

記者劉育辰／台北報導

2021-06-28 21:08:46

台灣本土疫情雖稍稍緩解，但面對變異病毒株來勢洶洶，雖有美國、日本等國接連捐贈疫苗送暖，但台灣的疫苗量仍舊不足，也成為藍綠政治攻防的焦點；而國民黨黨主席江啟臣為了在疫苗議題搶佔話語權，在5月中本土疫情爆發後，便數度致電前總統馬英九請益，並在黨中央成立「輿情戰情中心」，廣邀民代、黨公職針對綠營攻擊消息作出澄清，在疫苗議題上出擊。對此，民進黨政人士則是要江啟臣不要只看聲量，也別只關心自己的黨主席選舉，放下黨派才有助台灣整體防疫工作。

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針對江啟臣組成輿情戰情中心「以疫抗綠」一事，綠營黨政人士說：「江啟臣主席的做法滿奇怪的，難道國民黨過去都沒有輿情中心嗎？還是現在的輿情中心不聽江啟臣指揮，還要另立小組？」

綠營黨政人士認為，江啟臣在疫情期間疊床架屋成立輿情中心的目的，並不是為了防疫，而是為了拉抬他自己的聲量，完全是捨本逐末。除了藉此拉抬自己聲量，更是用來掩飾國民黨從疫情開始到現在，不斷唱衰台灣防疫工作、攻擊抹黑國內外疫苗，甚至是轉移黨內有人特權偷打疫苗，以及「疫苗乞丐」種種失序言行的焦點。

熟悉大數據的綠營幕僚表示，近期國民黨網路聲量最高的是羅智強，不過他只顧他個人的聲量以及個人議題，之前鬧出疫苗乞丐風波，反而讓他負面聲量大漲，也連帶拖累國民黨的民調滿意度。江啟臣身為最大在野黨的黨主席，應該要在意不是個人聲量高低，而是國民黨對於整體防疫的策略到底有無建設性。

綠營幕僚表示，根據最近不同單位發布的民調顯示，國民黨在防疫3級期間的政黨支持度下降，證明江啟臣領導的國民黨在防疫期間的表現並未獲得人民支持，羅智強等人在網路上的聲量雖然驚人，但顯然僅限同溫層，整體社會並不買單。江啟臣該做的是放下黨派之見，不要只看聲量、只關心自己的主席選舉的事情，這才是真的有助於台灣整體防疫工作的正途。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
85.33%14.67%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
50%50%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
40%60%
2021-06-28-2021-07-01

北農打疫苗只有擁有「承銷章」登記人才可以，是否會成為防疫破口？

不會，中央會滾動式調整，合力協助
會，恐怕出現疫苗黑數。
5.85%94.15%
2021-06-25-2021-06-28

您認為疫調是否不實？新北市是否應重啟疫調？

是，感染源都沒有釐清怎麼降級？
否，恩主公醫院依照中央規範作業
64.88%35.12%
2021-06-25-2021-06-28

您認為真的能揪出潛藏個案，建立防火牆？

能，要回復正常生活多少要靠這個
不能，萬一偽陽、偽陰性或許不通報
32.27%67.73%
2021-06-25-2021-06-28
若有剩餘疫苗殘劑，您會去施打嗎？

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如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

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