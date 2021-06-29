明明車上沒人！剎車燈「詭異閃爍」　師傅曝真相：很正常

許多人為了基於安全和方便，都會購買車子作為代步工具，不過買車算是人生一項重要的里程碑，因此購車前也會特別花時間做功課，購車後更會注重保養。不過日前就有網友發現路邊停了一台轎車，明明車上完全沒人，卻看見煞車燈不斷詭異閃爍，拍下這個畫面的他分享到臉書社團後，意外釣出行家解釋背後原因。

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這名網友日前在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，只見這台轎車停在路邊的停車格內，明明駕駛座上完全不見人影，車後的煞車燈卻不斷莫名閃爍，這就讓他相當納悶，同時發文詢問「為甚麼車上沒人，煞車燈卻亮著？」。

▲有網友也分享自己遇過類似經歷，並拍下該台「狂閃煞車燈」的車輛。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

照片曝光後也讓不少網友相當好奇，許多網友也在底下熱烈討論「他可能放磚頭在腳煞上，防止滑動」、「小燈未關，看來隔天準備接電」，更有網友幽默回應「等一下就會看到腳朝天了」、「你有看到車在晃動嗎」、「有人啊，你看不到嗎」、「我躲在車底，手握著香檳，想要給妳生日的驚喜」。

然而留言區中也有內行網友解釋背後真相，這名修車技師留言提到「在此解答一下，煞車踏板處有個煞車開關，而煞車開關前端有片煞車開關止檔橡皮，其實就是時間久了，橡皮的部分脆化掉了，導致煞車開關持續作用，所以才會造成人都拔鑰匙離開了，為何煞車燈還會持續亮的原因！」。（編輯：楊智傑）