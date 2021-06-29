COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

明明車上沒人！剎車燈「詭異閃爍」　師傅曝真相：很正常

▲一名網友發現路邊車輛明明駕駛座不見人影，車尾的煞車燈卻莫名閃爍著，好奇發文同時也釣出行家解釋真相。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
▲一名網友發現路邊車輛明明駕駛座不見人影，車尾的煞車燈卻莫名閃爍著，好奇發文同時也釣出行家解釋真相。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 14:58:45

許多人為了基於安全和方便，都會購買車子作為代步工具，不過買車算是人生一項重要的里程碑，因此購車前也會特別花時間做功課，購車後更會注重保養。不過日前就有網友發現路邊停了一台轎車，明明車上完全沒人，卻看見煞車燈不斷詭異閃爍，拍下這個畫面的他分享到臉書社團後，意外釣出行家解釋背後原因。

我是廣告 請繼續往下閱讀
這名網友日前在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，只見這台轎車停在路邊的停車格內，明明駕駛座上完全不見人影，車後的煞車燈卻不斷莫名閃爍，這就讓他相當納悶，同時發文詢問「為甚麼車上沒人，煞車燈卻亮著？」。

▲（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
▲有網友也分享自己遇過類似經歷，並拍下該台「狂閃煞車燈」的車輛。（圖／翻攝自臉書社團《路上觀察學院》）
照片曝光後也讓不少網友相當好奇，許多網友也在底下熱烈討論「他可能放磚頭在腳煞上，防止滑動」、「小燈未關，看來隔天準備接電」，更有網友幽默回應「等一下就會看到腳朝天了」、「你有看到車在晃動嗎」、「有人啊，你看不到嗎」、「我躲在車底，手握著香檳，想要給妳生日的驚喜」。

然而留言區中也有內行網友解釋背後真相，這名修車技師留言提到「在此解答一下，煞車踏板處有個煞車開關，而煞車開關前端有片煞車開關止檔橡皮，其實就是時間久了，橡皮的部分脆化掉了，導致煞車開關持續作用，所以才會造成人都拔鑰匙離開了，為何煞車燈還會持續亮的原因！」。（編輯：楊智傑）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.62%8.38%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
77.55%22.45%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.69%92.31%
2021-06-28-2021-07-01
近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

近日北農確診人數不斷飆升延燒，到底是誰的錯？

繼續作答
如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

如果買可樂，你會選擇哪一個品牌？

繼續作答
即時
推薦閱讀