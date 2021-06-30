拉麵屋料理在家也能神還原　網紅分享關鍵就在這一碗

近來人人都「宅在家」，乖乖窩著不出門，雖然省下通勤時間，但與閨密的下午茶之約，或是下班後與三五好友小酌聚會也都暫時無法如願，這也讓許多對下廚毫無興趣的朋友們，紛紛開始嘗試洗手作羹湯，想吃什麼通通自己來！臉書社團、IG瞬間冒出許多廚神小當家，樂於分享自己開伙食譜，除了常見的家常菜之外，更出現神還原日式風情的定食料理、濃郁拉麵，簡直是創意、手藝無極限！





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為了在家宅好宅滿，大家都會將喜歡的食材、調味品囤起來，其中絕對少不了家庭常備品「泡麵」，煮一壺熱水，3至5分鐘就能解決一餐；但其實很多人都不知道，只要挑對泡麵，再多花一點心思，多準備一些配料，就能在家享受日式和風好味道！





▲在家享用日式定食超簡單，「拉麵道」搭配簡單配菜，日式拉麵定食套餐立馬上桌。（圖/IG：winwin0301）

人氣IG網紅大方分享在家也能享用日式定食的小訣竅，想品嚐日式風味的時候，一定會特地選用講究道地日式的「拉麵道」來當定食主角，加上日式拉麵固定班底玉米及海苔，以及備餐輕鬆不費力的涼拌豆腐、毛豆、溏心蛋等，稍微擺盤一下，豐盛的日式拉麵定食套餐立馬上桌了。





▲宅在家工作更需要用美食好犒賞自己，有了拉麵道，彷彿一秒進入日式拉麵屋。（圖/IG：mirukuku）

除了讓泡麵化身為定食主角，另一位人氣部落客也分享自身經驗，平常總是從早到晚工作不間斷，每當工作結束，想吃宵夜填飽肚子時，料理快速的泡麵就成了她的首選，除了特別選擇日式風味濃厚的拉麵道，她還將便利商店輕鬆可買到的關東煮、唐揚雞塊、煎餃和飯糰，一起搭配上桌擺盤。一下子還以為自己身在日本，坐在燈光美氣氛佳的拉麵屋，享受道地又美味的日式料理。





宅在家工作，更需要用美食好好犒賞自己，既然現在去不了日本，那就通通在家吃！對日本美食的美好嚮往，就讓拉麵道為你化解思念之情；不論是濃厚的日式豚骨口味，或是採用老舖味噌醬的日式味噌口味，兩種風味的拉麵道都能讓家中餐桌變成品嚐日本美食的任意門，在家一秒享受和風好味道。







本文與拉麵道合作



