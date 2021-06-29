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新冠源頭仍未明　美國情報機構恐無法得出結論

▲新冠肺炎的疫情起源仍未釐清，《華爾街日報》報導，拜登政府的90天溯源調查可能也無法得出結論。圖為武漢病毒實驗室。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠肺炎的疫情起源仍未釐清，《華爾街日報》報導，拜登政府的90天溯源調查可能也無法得出結論。圖為武漢病毒實驗室。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-06-29 14:23:29｜2021-06-29 14:23:34

新冠肺炎（COVID-19）疫情延燒全球，但是至今疫情起源仍未釐清。美國總統拜登5月時，向情報單位下令調查疫情起源，並在90天對他呈交報告。但是《華爾街日報》報導指出，拜登政府已經開始在打「預防針」，90天內的調查很可能無法得出結論。

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拜登要求情報機構在90天內完成新冠肺炎的病毒溯源報告，但《華爾街日報》引述知情人士消息報導，目前情報機構尚未找到足以平息溯源爭議的有力證據，來推斷病毒究竟是從感染病毒的動物接觸傳染到人類，還是從實驗室洩漏出去。

拜登將於7月中旬收到45天期中調查報告，儘管只有部分進展，希望能夠縮小科學家、政治家、情報專家之間的分歧，並且為接下來調查提供近一步的線索。但有一名高階政府官員透露，拜登已經意識到90天之後，仍無法得到明確的答案，但他仍希望相關行動是「突出重點、密集且有時間限制的」。

有專家指出，了解病毒源頭對於未來的疫情流行相當的重要。病毒已經造成了上百萬人死亡，並且擾亂全球經濟。

溯源的相關調查是由美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）負責監督。報導指出，調查進行時碰上許多阻礙，最主要是中國拒絕進一步提供資訊，也不允許調查人員和武漢病毒研究所的科學家接觸。

海恩斯近日接受《雅虎新聞》（Yahoo News）的獨家採訪，被問及美國情報機構可能永遠不會對新冠病毒的起源有「高度的信心」或「確鑿的證據」，她回答「非常有可能」，並表示「我們希望找到確鑿的證據」、「但這很具有挑戰性」。

《華爾街日報》報導指出，情報機構的調查可能無法獲得具體結論，國會議員、民間專家以及被疫情影響的受害者已經集結起來，呼籲成立獨立的全國委員會。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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