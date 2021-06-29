新冠疫苗短時間問世　美國砸錢推「曲速行動」加速開發

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川普政府於2020年5月15日公布曲速行動，力拚在2020年底前推出新冠疫苗，由前莫德納（Moderna）董事會成員斯勞伊（Moncef Slaoui）擔任行動主管，當時一度引起利益迴避其中立性的爭議。隨著越來越多實驗階段的疫苗，在臨床試驗上證明有效、安全性，美國食藥署（FDA）去年6月30日訂出疫苗效力標準，效力超過50%且能減輕新冠肺炎症狀的疫苗才能通過審批。
曲速行動成功催生了輝瑞（Pfizer-BioNTech）、莫德納（Moderna）兩款mRNA疫苗，2者前後在2020年12月中下旬獲得FDA緊急使用授權（EUA）。至2020年年底，美國政府已經花費了至少180億美元（約5030億台幣），資助13家最有潛力的藥廠、生技公司，確保疫苗研發成功後美國能取的劑量以及優先取得權，該行動共達成夠買4.55億劑新冠疫苗。
賽諾菲／葛蘭素史克（Sanofi/GSK）接收到21億美元的資金，與美國政府簽訂企業確保1億劑疫苗的生產；輝瑞／BioNTech與美國政府簽約，獲取19.5億美元的資助，確保1億劑疫苗生產，以及另外5億劑的優先權。曲速行動也資助與英國牛津大學合作研發疫苗的藥廠阿斯特利康（AstraZeneca），美國政府共提供16.86億美元的資金，加速開發與臨床試驗。
諾瓦瓦克斯（Novavax）、莫德納（Moderna）也分別與美國政府簽約，獲得16億美元、15.3億美元的資金，承諾在開發成功後提供1億劑疫苗；由於莫德納疫苗開發過程順利，獲得FDA批准之前，美國政府擴大資助莫德納，總金額高達24.8億美元。
嬌生（Johnson & Johnson）與美國簽署超過10億美元的合約，確保在獲得FDA批准後，供應1億劑疫苗。除了這些現階段已成功推出新冠疫苗的藥廠，與美國政府合作的還有研發抗體治療藥物的禮來（Eli Lilly，11.875億美元）、開發雞尾酒療法的雷傑納隆（Regeneron），還有供應疫苗原料、生產設備的廠商Emergent BioSolutions、富士軟片（Fujifilm）與Cytiva。
美國政府問責署（GAO）官網指出，曲速行動由FDA發布疫苗加速開發指南，為了達到曲速行動訂定的日程，部分藥廠在可行的情況下使用同平台的疫苗數據，在進行第三期或是大規模人體試驗前，所有藥廠都收集了少量試驗參與者的初期安全性、抗體反應數據。
最初曲速行動資助的疫苗共有8種，但並非所有疫苗都成功進入第三期試驗，至2021年1月30日，候選的6種疫苗已有5種進入第三期試驗，6家家疫苗公司有有5家公司進入商業規模生產。
曲速行動在2021年3月31日前，幫助5種疫苗發布9項安全性報告，效力落在50%至95%。美國政府透過曲速行動，獲得EUA的藥廠簽訂合同確保取得2億劑疫苗，佔整個行動的32%。為了確保剩下的疫苗能夠如期生產，美國國防部與衛生及公共服務部合作，協助合作藥廠擴大生產力，包括調度美國陸軍工程兵團支援生產設施建設。
國防部、衛生及公共服務部也採取措施確保疫苗生產原料供應鏈穩定，包括：加快關鍵製造設備的採購與交付；制定一份6種疫苗同用的「關鍵供應清單」；加快必要物資運送至美國；根據《國防生產法》，對18家生產新冠疫苗相關的公司進行評級，授權聯邦機構要求承包商優先供貨給這些公司。
曲速行動負責官員與國務院合作，加快關鍵技術人員的簽證審批，包括技術人員、工程師，協助安裝、測試和認證海外製造的關鍵設備。國防部也派出16名人員在2個疫苗生產基地監控品管，直到這些工廠找到適合的人員。
雖然曲速行動取得了成功，但也凸顯出貧富國在應對疫情上的落差。美國、英國與歐盟擁有資金與實力，和藥廠簽訂雙邊合約，利用提前預購的方式為藥廠提供開發經費。例如，英國在資助AZ疫苗的開發也投入了6550萬英鎊（約25.4億台幣）換取優先獲得1億劑AZ疫苗；撥出8400萬英鎊（約32.6億台幣）資助牛津大學和倫敦帝國理工學院的頂尖科學家。
歐美國家這樣的做法優點是疫苗成功問世就可以優先取得，相對的，若是失敗就只能認賠，所以並不是每個國家都願意冒險，大多數政府去年還是選擇風險較低的COVAX機制。然而因為產能不足、歐美國家優先與藥廠簽約的問題，COVAX疫苗在全球範圍交付延遲，越南、古巴、韓國與日本等國家都意識到「靠別人不如靠自己」決定投入資金，致力自主研發疫苗。
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