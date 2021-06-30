獨／台灣第一人！呂忠翰談攀上安納普納峰　直呼滿滿感動

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由於疫情關係，這次攀登的成員及物資都是由直接直升機載運到基地營，相比過去他們的攀登路程，沒有一個緩衝爬升，來讓自己做高度適應的過程，呂忠翰認為這其實是一種身體挑戰，因為「你一上到基地營就是4600」，因此需要在那緩一緩，等待身體慢慢熟悉環境。
安納普納峰是全球14座8000公尺以上的高峰中，攀登風險最大的一座，因此呂忠翰這次也是步步為營，「運氣不好就被雪崩埋了，其實世界上能完成2次登頂安納普納的人非常少，大概就只有20人左右，大部分人上來一次就不想來了。」
這次挑選的路徑是從東北面攀登，呂忠翰解釋本來是想走2019年當時攀登隊走過的路線，那一條是在稜線上，路徑相較清楚；不過今年各隊的領隊有不同意見，在溝通之後他們還是妥協。
呂忠翰強調每一條路線都各有利弊，但這次選擇的路線風險是：往三營之後的路徑上是在雪崩區裡，另外較少的攀登人員曾經走過，因此容易發生迷走，在判斷上也可能會增加失誤的機率。
「從2營到3營有很多路線，每一條都有雪崩的危險，我們做無氧攀登時，需要比較多次的來回高度適應，所以就會比較棘手。」呂忠翰表示這次爬安納普納主要自己和年輕又爬過的雪巴嚮導Gesman配合，其實心理上會比較輕鬆，主要就剩下雪崩風險而已。
說到這裡，呂忠翰也特別感謝在台灣的後勤團隊，幫他整理一些需要的資料，其中老搭檔張元植這次雖然沒有一起跟來，主要跟我聯絡的元植，幫了自己很大的忙，「我跟元植默契很好，他在台灣幫我看天氣預報，讓我更好判斷攻頂的計畫；甚至最後整個營地的隊伍大家都會來問我氣候情況，往往知道天氣就能下定策略，就有機會比其他人搶得先機，也可以參與策略討論、知道哪一天比較好爬。」
在山上對於訊息的掌握有時候往往直接決定一次攀登的成敗，在今年4月15日的第一波攻頂過程中，由於繩索不足，架設時程太晚，不少人撤回第四營再等待機會。由於這天的消耗，呂忠翰透露隔天許多人還沒從前一天的疲勞中恢復，因此要不是攀登公司直接使用直升機空降新的氧氣瓶及食物，讓我們以外的人才能再次選擇戴上氧氣面罩續攻，不然就要直接撤退。
所幸阿果他們提前預測到了此一情形，因此在15日半夜發現情況不對時，就沒有跟眾人一起爬到7500公尺，而是在7100公尺處就選擇折返回第四營休息。因此16日又是好天氣機會出來時，他才能有機會堅持無氧攀登到頂峰。
「那天晚上我們很早出發，就是緊接著架繩隊，到了6900時我發現路線錯了，於是我就和我的雪巴講說『錯了！不可能往裂隙走，應該要再往上』，結果我們就在這等了快兩個小時。」呂忠翰表示由於自己無氧，這樣是很容易凍傷，再加上知道隔天的天氣還是能攻頂，因此就決定先下去。
談到當時情形，呂忠翰笑說那個景象非常奇妙，就是一堆人正在努力往上走，雖然不知道前面到底發生了什麼事，但是卻有一個團隊（我們四人折返）提前走下來了。「這時候如果有人和你說『前面不行了！要下撤！』有多少人會相信？有多少人會想折返呢？（當然答案是沒有人願意接受）所以很多人沒有聽進去我們的話，決定繼續爬，到了隔天凌晨3、4點他們發現失去攻頂機會，這時才撤了下來，直到上午10點才全都回到營地。這些人才覺得我們怎麼可以預測的這麼準。」
好的判斷讓呂忠翰和Gesman在16日比起其他團隊有一個更好的體能基礎，最終他們於當地時間下午2點半順利登頂安納普納峰。這是阿果生涯第6座以無氧方式登頂的8000公尺高峰，他認為這次的登頂心情真的很不一樣。
回憶起路途的趣事，呂忠翰鉅細靡遺的表示，「在走的時候我有點缺氧，適應上沒有達到想要的標準，體能消耗很大。攻頂路途上我走比較慢，Gesman則是沿路一直催我，因為他想要第一個登頂。那一天沿途有60幾人要上去，所以我想到峰頂時會超多人，我就在想：『這樣大家要拍完照要花多久時間』。」
由於怕等太久凍傷，呂忠翰笑說自己接近山頂時真的有勸Gesman看要不要吸氧，但被拒絕跟鼓勵，一定要一起無氧攀登，要我撐下去。「真的爬上去後心情真的蠻雀躍的，拉著飄揚的國旗，這座山峰是真的不好爬，又是一座台灣從沒來過的山，也是台灣歷史上最後一座沒有被爬到的8千尺高峰，不只覺得自己能如此堅強到達，也身為台灣人的驕傲，所以站上去時真的是滿滿的感動。」
橘子關懷基金會簡介：
敢冒險的年輕人是台灣進步的力量！橘子關懷基金會期許成為年輕人勇於冒險推手，打開冒險的各種想像、提供冒險支持和機會，並讓年輕人具備挑戰自己的能力。冒險行動可以失敗，但不能不嘗試，將想像力化為行動力，為社會注入正向積極的力量。
2008年成立以來，橘子關懷基金會持續以大夢計劃與夏日學園Summer School，推動冒險教育，聚集青年夢想家們一起完成許多驚人計劃。突破舒適圈，迎向未知的挑戰，將冒險精神的價值落實於生活中。
橘子14頂峰挑戰支援計劃：
台灣登山家呂忠翰(阿果)2013年首次攀登八千公尺高峰，世界第13高峰 - 迦舒布魯II (Gasherbrum 2, 8035m)，是台灣人首次在喀喇崑崙山脈登頂。
冒險的腳步沒有停止。阿果繼續挑戰14座八千頂峰，已完成五座登頂，創下台灣登山史紀錄。2019年K2雖未成功登頂，仍不放棄，要親身邁向世界級冒險，更要將所見所學與冒險精神帶回台灣。
橘子關懷基金會倡議冒險價值，完成征服北極、前進南極點挑戰後，預計以三年時間贊助阿果八千頂峰攀登計畫，進行世界第三極 –極高挑戰，完成九座八千頂 峰攀登計畫 。冒險的一小步，人生的一大步，讓敢冒險的年輕人成為台灣進步的力量！