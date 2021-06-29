氣炸鍋放「這2條」超爆卵！眾一瞥瞳孔放大：以為出事了
不少民眾十分喜愛逛大賣場，不僅能採買生活必需品，還能在美食區享受熟食，近年來美式大賣場「好市多」就因商品多樣以及價格優惠的特點，吸引相當多消費者前往採購。對此，就有一名女網友在好市多買了一盒母箱魚，回家利用氣炸鍋料理，然而照片曝光後，卻引來網友歪樓留言。
編輯中心/綜合報導
2021-06-29 16:32:26
原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示上次到好市多買了一盒母香魚，近日決定把它放進氣炸鍋料理一下，然而成品曝光後，就讓她嗨翻直呼「真的超爆卵、整條魚有2/3都是魚卵吧！！」
貼文曝光後，隨即引來眾人討論，「看起來好像可以ㄟ、下次試試看」、「認同+1，蛋蛋滿滿」、「今天也氣炸了一隻市場買的不便宜餒！但是滿滿的蛋，吃得好滿足」、「我也氣炸，好吃又方便」、「我整盒給我爸處理，結果我爸果然不負重望，煎了個蛋不熟肉焦焦的魚」。
然而，就有網友搞笑坦言「我剛剛遠看以為是把魚放在機車坐墊裡」、「我剛剛ㄆㄧㄚˇ眼...以為這機車車廂怎麼放了2尾烤香魚...」、「一開始沒認真看以為在機車車廂，想說出事了」、「這拍的乍看下還以為兩條魚坎在石頭內」。（編輯：陳雅雲）