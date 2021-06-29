中市殘劑預約當機一上午　緊急宣布登記時間延到下午5時

台中市開放殘劑預約，今疫苗殘劑施打資訊網正式上線，上午9點至下午一點間開放網路預約。網站因湧入萬人癱瘓，預約網站卡一上午，不少民眾反覆嘗試預約無功而返，至市長盧秀燕臉書反映；市府緊急宣布登記預約延長4個小時，登記截止時間延長至下午5點，讓民眾都有機會完成預約。





我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 台中市開放殘劑預約，今疫苗殘劑施打資訊網正式上線，網站因湧入萬人癱瘓，預約網站卡一上午，不少民眾至市長盧秀燕臉書反映。 （圖/新頭殼）

× ▲ 台中市開放殘劑預約，今疫苗殘劑施打資訊網正式上線，網站因湧入萬人癱瘓，預約網站卡一上午，不少民眾至市長盧秀燕臉書反映。 （圖/新頭殼）

台中市疫苗殘劑施打資訊網今日一開放就當機，大量湧入的預約人潮讓網站流量過載，不少民眾湧進台中市長盧秀燕臉書反映「進不去」、「亂碼」、「當機」。





民眾嘗試多次後表示，網頁不是進不去，不然就是好不容易可以進去，卻又無法送出資料；更有人搶快寫好資料結果又當機了，氣罵每次線上登記都發生這種事，質疑資訊單位到底沒有做壓力測試。





網路預約加上流量過載，也讓增加不熟悉網頁操作的年長者與忙碌的上班族預約疫苗殘濟的困難。





台中市研考會主委吳皇昇指出，開放後即湧入大量連線，同時間均以逾萬人計，以致超出系統負荷，統計截至11點為止，點擊人次超過140萬，同時間操作申請頁面「破萬人」，造成系統超載，這是前所未見的情況。





對此，市府除緊急增加系統資源處理應變外，並決定登記預約延長4個小時，將登記截止時間延長至下午5點，並加派人手進行後續名單隨機排序作業，名單公告一併延長至晚上7點半，感謝民眾耐心等候。





吳皇昇表示，殘劑資訊網截至11點點擊人次超過140萬，顯示出民眾對疫苗的急迫需求，市府隨即緊急調配系統資源因應，截至上午11點已有7700人完成登記。





吳皇昇再次強調，此項殘劑的預約登記服務「並非先登記先贏」，而是亂數隨機排序，每位登記的民眾機率都相同，煩請民眾不用著急。



