興大浪浪團隊搶救 受傷流浪貓重生等待新家

中興大學浪浪樂活醫療室，今年3月收治一隻臉部因感染而潰爛的孕貓，當時，牠因顏面受傷長相有點醜。經過3個月治療及完成食道胃管裝置，阿醜不僅恢復健康，傷口也長出新的皮膚和毛髮，阿醜變可愛了。浪浪樂活醫療室評估阿醜可以離院，只是，何處是阿醜的家？重生後的阿醜正等一個能接納牠的新家。





我是廣告 請繼續往下閱讀

阿醜是由彰化浪愛回家救護協會志工發現的，當時，牠的臉部已嚴重受傷，志工認為應該即時送醫，就用誘捕籠抓捕後送至浪浪醫療室。志工說，誘捕過程，阿醜一直伸手作勢攻擊，警戒心很高。後來獸醫師觸診摸到胎兒，發現阿醜已經懷孕了。





興大獸醫師許凱婷指出，阿醜初到浪浪樂活醫療室時，身體非常虛弱、臉部潰爛，又超級爆炸兇。當下判斷應是鴿糞裡的病原，讓本來就缺乏抵抗力的阿醜，顏面感染潰爛。這種病菌叫「隱球菌」是屬於人畜共通傳染病，非常難根除，虛弱的人類若得病，也可能會感染肺炎。





▲興大浪浪團隊搶救的母貓阿醜，已經痊癒不醜了，目前正等待領養。（圖／興大浪浪團隊提供）

阿醜大約1至2歲，即使懷有身孕也僅有2.5公斤。經過獸醫師評估，因為阿醜狀態虛弱，且臉部清創均需施打麻藥，小貓難以存活，加上母子的親密接觸，小貓們肯定會被這難纏的病菌感染，綜合評估之下，獸醫師為阿醜進行絕育手術。





3個月治療期間，阿醜經由裝置食道胃管和多次的清創，不僅體重增肥到3.6公斤，臉部開放性傷口也癒合，長出新的皮膚和毛髮，個性也日益親人，越來越可愛。浪浪樂活醫療室評估牠可以離院，目前正積極為阿醜找一個新家。





興大獸醫師許凱婷表示，病貓並不好送養，也會打退不少領養人的意願，但就算經過這麼痛苦的生命故事，阿醜還是努力地想活下去，生命力強靭，醫療團隊都希望能為阿醜尋找一個願意疼愛牠的領養人，並為牠重新取名，因為阿醜已經不醜囉。



