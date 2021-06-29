大林煉油廠外海油汙　中油拚本週完成岸際清除

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對此，陳椒華今天與時代力量高雄市議員林于凱、時代力量屏東黨部主委詹智鈞、屏東縣環境保護聯盟理事張怡等人召開線上記者會，關心漏油事故後續處理狀況。
陳椒華說，請中油和相關主管機關盡速清除油汙，讓傷害減到最小，也請中油負起責任，偕同海委會、墾丁國家公園、農委會漁業署、高雄市政府、屏東縣政府單位就權責負責，讓生態環境及漁業盡速回復，也要研擬如何進行合理賠償。
受邀出席線上記者會的海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真說，已要求中油投入足夠人力，希望本週能夠清理完畢，今天也會針對中油昨天沒有達到增派人力的要求進行開罰。
張瑞宗說，發生這起事件，中油要向社會大眾致上十二萬分歉意，政府各單位因為漏油、因為中油的原因而受累，中油也要表達誠摯的歉意，中油在事件後會探求根本原因來做檢討，而對於海洋環境生態的長期調查研究，甚至是受影響的漁民漁獲等補償，也會善盡事故肇事人的角色，盡量做完善的考慮。
此外，這起漏油事件，油汙除汙染小琉球海域，也擴散至恆春半島海域。
張瑞宗指出，關於小琉球部分，昨天有與屏東縣政府環保局、公所等到場現勘，初步看來情況還好，因此有初步結論，目前暫告一段，但中油會維持相關人力及船隻隨時監控，進行巡視及相關作業。
張瑞宗指出，現在的熱點是在山海漁港至紅柴坑漁港之間，而今天的作業人力會超過400人，主要集中在紅柴坑漁港。
至於何時可以將油汙清除工作告一段落，張瑞宗表示，希望在本週能讓整個岸際浮油的回收清除告一段落，也會持續投入人力設備做後續努力，關於墾丁海域部分，初步看起來，沒有目視浮油。（編輯：林興盟）1100629