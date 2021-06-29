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大林煉油廠外海油汙　中油拚本週完成岸際清除

▲台灣中油煉製事業部大林煉油廠廠外海浮筒破裂致原油外洩事件。圖為大林煉油廠長陳正喜仔細檢查每項設備。(圖／NOWnews資料照，記者黃守作攝）
▲台灣中油煉製事業部大林煉油廠廠外海浮筒破裂致原油外洩事件。圖為大林煉油廠長陳正喜仔細檢查每項設備。(圖／NOWnews資料照，記者黃守作攝）

中央社

2021-06-29 17:29:17

（中央社記者王揚宇台北29日電）時代力量立委陳椒華等人關注中油大林煉油廠外海浮筒破裂致原油外洩事件；中油發言人張瑞宗今天說，會動員更多人力，今天的重點在紅柴坑漁港，也希望在本週內，讓整個岸際浮油的回收清除告一段落。

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中油公司大林煉油廠外海2號浮筒22日凌晨，在賴比瑞亞籍油輪輸送油料時，因蛇管破裂導致洩漏，漏油南漂到小琉球花瓶岩等景點，影響海龜生態。

對此，陳椒華今天與時代力量高雄市議員林于凱、時代力量屏東黨部主委詹智鈞、屏東縣環境保護聯盟理事張怡等人召開線上記者會，關心漏油事故後續處理狀況。

陳椒華說，請中油和相關主管機關盡速清除油汙，讓傷害減到最小，也請中油負起責任，偕同海委會、墾丁國家公園、農委會漁業署、高雄市政府、屏東縣政府單位就權責負責，讓生態環境及漁業盡速回復，也要研擬如何進行合理賠償。

受邀出席線上記者會的海洋委員會海洋保育署副署長宋欣真說，已要求中油投入足夠人力，希望本週能夠清理完畢，今天也會針對中油昨天沒有達到增派人力的要求進行開罰。

張瑞宗說，發生這起事件，中油要向社會大眾致上十二萬分歉意，政府各單位因為漏油、因為中油的原因而受累，中油也要表達誠摯的歉意，中油在事件後會探求根本原因來做檢討，而對於海洋環境生態的長期調查研究，甚至是受影響的漁民漁獲等補償，也會善盡事故肇事人的角色，盡量做完善的考慮。

此外，這起漏油事件，油汙除汙染小琉球海域，也擴散至恆春半島海域。

張瑞宗指出，關於小琉球部分，昨天有與屏東縣政府環保局、公所等到場現勘，初步看來情況還好，因此有初步結論，目前暫告一段，但中油會維持相關人力及船隻隨時監控，進行巡視及相關作業。

張瑞宗指出，現在的熱點是在山海漁港至紅柴坑漁港之間，而今天的作業人力會超過400人，主要集中在紅柴坑漁港。

至於何時可以將油汙清除工作告一段落，張瑞宗表示，希望在本週能讓整個岸際浮油的回收清除告一段落，也會持續投入人力設備做後續努力，關於墾丁海域部分，初步看起來，沒有目視浮油。（編輯：林興盟）1100629

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