竹市議員李妍慧捐愛心筆電 助弱勢學子暑假學習

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獲贈愛心筆電的茄苳國小校長謝佳曄表示：「茄苳國小雖然就在園區後山，有近1/3孩子家長屬於高科技業，但依舊有住在附近（偏遠）的學生，學校的學生家庭背景分布呈現M型化，這是我們在安排課程資源時比較困難的地方。」校長說，弱勢的孩子家中沒有電腦或筆電，只能依靠父母的手機上課，所以不是必須跟著父母出門工作才能上課，就是要等父母工作之餘才能使用手機，「無法即時同步參與線上課程，我們只能把上課過程錄下來，讓同學晚上看影片學習。」
這一批愛心筆電是由勤樺資訊跟李妍慧辦公室合作，收購坊間不用的二手筆電，每一台根據不同情形做硬體升級、加裝記憶體跟軟體，維修到可以直接讓孩子輕鬆連上網的狀態，整批整理好之後送給茄冬跟大庄國小，由校方分給需要的孩子帶回家使用，成為暑假學習的良伴。
「很多二手筆電其實功能還好好的，只是壞一部份或是速度慢了點。維修之後拿來上網上課綽綽有餘。」可以給需要的孩子使用，讓筆電重獲新生，李妍慧說，他認為這樣做很環保也很有意義，歡迎各界共襄盛舉。
「愛心筆電助學計畫」這是第一波，李妍慧說，未來還會有第二波、第三波，一直做下去。教育型態的改變帶來更多的教育創新跟教學解放，而這一切都要從讓孩子有適當的工具開始。「如果有二手筆電要捐贈或要賣，都歡迎跟我們聯繫！」
「愛心筆電助學計畫」收購二手配備，加上恰當補貼修繕，將閒置器材轉換為弱勢家庭的學習利器。希望孩子在家上課除了降低染疫風險外，更能夠促進資源公平流通，弱勢家庭的教育機會不再受限。