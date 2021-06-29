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竹市議員李妍慧捐愛心筆電 助弱勢學子暑假學習

▲新竹市議員李妍慧（左）捐贈愛心筆電，支援弱勢學子暑假學習。（圖／李妍慧辦公室提供）
▲新竹市議員李妍慧（左）捐贈愛心筆電，支援弱勢學子暑假學習。（圖／李妍慧辦公室提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-06-29 16:06:11

三級警戒以來全國已停課快兩個月，所有學生需依賴3C設備線上上課，弱勢家庭數位落差大，缺乏手機或是電腦或連線設備，無法順利上課。新竹市議員李妍慧結合民間資源，發起「愛心筆電助學計畫」，今天第一梯次分別贈與新竹市茄苳國小與大庄國小各十台募集而來的愛心筆電，趕在暑假前發放，讓弱勢孩子在兩個月的暑假也能透過網路與世界連結，學習不斷線。

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李妍慧表示，防疫生活已經變成日常，線上教育跟遠距教學未來應用會越來越頻繁多元。許多弱勢孩子家裡沒有平板或筆電，設備上的數位落差將造成學習上的鴻溝，甚至影響一輩子的生涯發展。「我們有責任讓孩子盡量不要輸在起跑點，不要連上課的機會都沒有。」

獲贈愛心筆電的茄苳國小校長謝佳曄表示：「茄苳國小雖然就在園區後山，有近1/3孩子家長屬於高科技業，但依舊有住在附近（偏遠）的學生，學校的學生家庭背景分布呈現M型化，這是我們在安排課程資源時比較困難的地方。」校長說，弱勢的孩子家中沒有電腦或筆電，只能依靠父母的手機上課，所以不是必須跟著父母出門工作才能上課，就是要等父母工作之餘才能使用手機，「無法即時同步參與線上課程，我們只能把上課過程錄下來，讓同學晚上看影片學習。」

這一批愛心筆電是由勤樺資訊跟李妍慧辦公室合作，收購坊間不用的二手筆電，每一台根據不同情形做硬體升級、加裝記憶體跟軟體，維修到可以直接讓孩子輕鬆連上網的狀態，整批整理好之後送給茄冬跟大庄國小，由校方分給需要的孩子帶回家使用，成為暑假學習的良伴。

「很多二手筆電其實功能還好好的，只是壞一部份或是速度慢了點。維修之後拿來上網上課綽綽有餘。」可以給需要的孩子使用，讓筆電重獲新生，李妍慧說，他認為這樣做很環保也很有意義，歡迎各界共襄盛舉。

「愛心筆電助學計畫」這是第一波，李妍慧說，未來還會有第二波、第三波，一直做下去。教育型態的改變帶來更多的教育創新跟教學解放，而這一切都要從讓孩子有適當的工具開始。「如果有二手筆電要捐贈或要賣，都歡迎跟我們聯繫！」

「愛心筆電助學計畫」收購二手配備，加上恰當補貼修繕，將閒置器材轉換為弱勢家庭的學習利器。希望孩子在家上課除了降低染疫風險外，更能夠促進資源公平流通，弱勢家庭的教育機會不再受限。

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