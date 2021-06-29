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「2008～2016」比現在還好？答案意外一面倒：各種黑歷史

▲「2008～2016」比現在還好？答案意外一面倒。（示意圖／NOWnews資料照）
▲「2008～2016」比現在還好？答案意外一面倒。（示意圖／NOWnews資料照）

編輯中心/綜合報導

2021-06-29 16:28:42

本土新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，近年來全球都受到疫情影響，許多產業、民生都受到影響，因此就有網友在網路上表示疑惑「在『2008～2016』的時候是比現在還好的年代嗎？」沒想到答案卻意外的一面倒，直言「各種黑歷史」，引起熱議。

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▲網友們紛紛留言認為「一點都不懷念」，綜合大多數人的想法為「股票」、「薪水」、「規費」、「房價」都是黑歷史。（示意圖／翻攝Pexels）
▲網友們紛紛留言認為「一點都不懷念」，綜合大多數人的想法為「股票」、「薪水」、「規費」、「房價」都是黑歷史。（示意圖／翻攝Pexels）
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「這裡真的有人懷念2008～2016的生活嗎？」的文章表示，「最近發現有人開始帶風向，認為2008～2016比現在好，真的是這樣嗎？」原PO更直言說「明明現在20年以來經濟最好，股市上萬7，大家賺錢賺到流湯，沒人想要回去從前2008吧？認真問大家，這裡真的會有人懷念2008～2016的生活嗎？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛留言認為「一點都不懷念」，綜合大多數人的想法為「股票」、「薪水」、「規費」、「房價」都是黑歷史，「不懷念，沒啥好的」、「對玩股票的人來說，這段時間是黑歷史...」、「夢想高飛，22K」、「不懷念，比爛的，房價、油電、飆漲就薪水沒漲」、「不會 剛出社會22K」、「2008-2016房價漲比較快，完全不行」、「不懷念，各種黑歷史」。

▲基本工資22K的異動實際上為2017年9月6日發布，自2018年1月1日起實施，每月基本工資調整為22000元。（圖／翻攝自維基百科）
▲基本工資22K的異動實際上為2017年9月6日發布，自2018年1月1日起實施，每月基本工資調整為22000元。（圖／翻攝自維基百科）
事實上，前總統馬英九執政8年期間，曾二度因「油電雙漲」帶動萬物齊漲，民怨四起，遭到砲轟，導致馬英九當時民調大跌。而基本工資22K的異動實際上為2017年9月6日發布，自2018年1月1日起實施，每月基本工資調整為22000元，每小時基本工資調整為140元，也會有讓2016年的畢業生有著一剛畢業就領22K的感覺。（編輯：王柏文）

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