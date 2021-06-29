南韓總理：因應明年追加劑量、將採購更多mRNA疫苗

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韓國先鋒報週二報導，南韓總人口當中、目前僅有9.3%完整接種疫苗。
過去一週，南韓共有267人確診感染四種主要變種、當中有23人染上Delta變種。
歐洲疾病管制與預防中心(ECDC)主任Andrea Ammon上週表示，初步數據顯示，僅接種過一劑新冠疫苗的民眾仍可能染上Delta變種。
韓聯社報導，金富謙週二說，南韓若出現Delta變種病毒確診數增加現象、可能會重新要求施打過一劑疫苗民眾在戶外戴上口罩。
他說，其他疫苗接種率高的國家(例如：英國)也再度緊縮COVID-19防疫限制。
Worldometer統計顯示，英國COVID-19新增確診病例7日平均值6月28日報16,424例、創2月9日以來新高，較1個月前(2,967例)增加454%。
英國COVID-19新增死亡病例7日平均值6月28日報17例、較1個月前(8例)增加113%。
barrons.com週日報導，莫德納(Moderna, Inc.)執行長Stephane Bancel 6月初受訪時表示，2022年第1季交貨量幾乎已被預訂一空，許多今年沒跟莫德納簽約的國家現在都想買mRNA疫苗。
莫德納(MRNA.US)週一上漲1.36%、收222.94美元，創歷史收盤新高，今年迄今上揚113.40%。
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資料來源-MoneyDJ理財網