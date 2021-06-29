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南韓總理：因應明年追加劑量、將採購更多mRNA疫苗

南韓總理：因應明年追加劑量、將採購更多mRNA疫苗
南韓總理：因應明年追加劑量、將採購更多mRNA疫苗

MoneyDJ理財網

2021-06-29 17:03:14

Thomson Reuters報導，南韓國務總理金富謙週二(6月29日)表示，南韓計畫取得更多新型冠狀病毒(COVID-19)疫苗供給量(多數為「信使核糖核酸(mRNA)」疫苗)、以便明年用來為全國人民施打至少一劑的追加劑量。他並且說，為確保學生能在秋季安全返校、有必要擴大疫苗接種年齡層。

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韓國疾病管理廳(KDCA)統計顯示，南韓迄今累計有2,492例COVID-19變種病例，Delta變種、Alpha變種各佔10%、83%。南韓大約三成人口已接種過至少一劑的COVID-19疫苗。

韓國先鋒報週二報導，南韓總人口當中、目前僅有9.3%完整接種疫苗。

過去一週，南韓共有267人確診感染四種主要變種、當中有23人染上Delta變種。

歐洲疾病管制與預防中心(ECDC)主任Andrea Ammon上週表示，初步數據顯示，僅接種過一劑新冠疫苗的民眾仍可能染上Delta變種。

韓聯社報導，金富謙週二說，南韓若出現Delta變種病毒確診數增加現象、可能會重新要求施打過一劑疫苗民眾在戶外戴上口罩。

他說，其他疫苗接種率高的國家(例如：英國)也再度緊縮COVID-19防疫限制。

Worldometer統計顯示，英國COVID-19新增確診病例7日平均值6月28日報16,424例、創2月9日以來新高，較1個月前(2,967例)增加454%。

英國COVID-19新增死亡病例7日平均值6月28日報17例、較1個月前(8例)增加113%。

barrons.com週日報導，莫德納(Moderna, Inc.)執行長Stephane Bancel 6月初受訪時表示，2022年第1季交貨量幾乎已被預訂一空，許多今年沒跟莫德納簽約的國家現在都想買mRNA疫苗。

莫德納(MRNA.US)週一上漲1.36%、收222.94美元，創歷史收盤新高，今年迄今上揚113.40%。

＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。



資料來源-MoneyDJ理財網

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