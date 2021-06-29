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遊覽車評鑑出爐　27家業者未達乙等而不列等

▲交通部公路總局今天公布109年度遊覽車客運業評鑑第一階段結果。（圖／NOWnews資料照，記者陳志仁攝）
▲交通部公路總局今天公布109年度遊覽車客運業評鑑第一階段結果。（圖／NOWnews資料照，記者陳志仁攝）

中央社

2021-06-29 17:31:31

（中央社記者余曉涵台北29日電）公路總局今天公布109年度遊覽車客運業評鑑第一階段結果，包含力霸通運等27家業者評列不列等（未達乙等），表示這些業者評鑑期間曾有肇事、違規紀錄等，將會輔導業者改善。

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為協助輔導遊覽車客運業提升發展，鼓勵業者健全自主專業科技化管理，並建立品牌化經營模式，交通部公路總局今天針對遊覽車業者進行評比，並分為優等、甲等、乙等及不列等（未達乙等）。

公路總局今天公布第一階段結果，共有27家業者被列為不列等（未達乙等），包含有力霸通運有限公司、三洋通運有限公司、太平洋通運有限公司、文輝通運有限公司、世豪通運有限公司、正泰巴士股份有限公司、永悅通運有限公司、帆星通運股份有限公司、佳欣遊覽車客運有限公司。

此外還有，佳境通運有限公司、昌榮通運有限公司、明揚通運有限公司、金上好交通有限公司、昱境通運有限公司、頂呱呱通運有限公司、福安通運有限公司、楓蓮通運股份有限公司、東昇通運有限公司。

最後尚有，騰龍通運有限公司、上賓通運事業股份有限公司、新春通運有限公司、勁揚通運有限公司、優逗遊覽有限公司、聚富通運有限公司、龍聖通運有限公司、高統遊覽車股份有限公司、吉利汽車企業股份有限公司。

公路總局表示，「不列等」代表該業者於評鑑期間曾有肇事、違規紀錄，導致不能達到對外推薦的基本要求，並將由監理機關針對業者個別情況輔導改善，讓這些未達乙等而不列等業者降低其營運風險，提升營運安全，維護人車在外安全。

「遊覽車客運業評鑑作業要點」訂定後首次評鑑，評鑑設定以營運安全為核心，採基本安全紀錄、專業科技化管理及品牌化經營為主要依據，藉以有效區別各評鑑等第識別度，並採3階段辦理，第一階段是由公路總局統計全數業者基本安全紀錄，評比業者所達等第，至第2、3階段進階等第評比，則是由業者依其需求決定是否提出申請。

公路總局說，第一階段評鑑作業評比為乙等以上業者，若屬符合第2階段甲等評鑑作業申請資格者，將由各監理機關通知可於規定時間提出申請，該階段評鑑結果將評列出甲、乙等業者，預計將於7月底前公布；經第2階段評鑑作業後，再由各監理機關通知符合第3階段優等評鑑資格業者提出申請，並辦理實地查核，完整評鑑結果將於今年底前公布。（編輯：陳仁華）1100629

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