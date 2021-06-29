賈永婕疫情爆發前做了這件事　醫讚：有同島一命概念

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醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」PO出賈永婕5月12日發布的貼文，當時她透露去亞東醫院打了AZ疫苗，並秀出接種卡，寫下：「防疫人人有責，保護自己，也保護別人，台灣加油！」
粉專小編表示，5月12日本土疫情尚未爆發，AZ疫苗被黑到打的人少，還差點過期，便開放民眾自費施打，賈永婕當時就自費打了疫苗，「代表她對疫情以及疫苗的觀念是很正確的，而且樂於發揮公眾人物的影響力，鼓勵民眾一起做正確的事。」
小編說，賈永婕不只是善良，還非常有觀念，「從5/12這篇貼文，就可以知道她是個聰明，而且有同島一命概念的人。」網友也紛紛留言肯定，「她真的是我的偶像」、「聰明的美少女戰士」、「這位女星根本就是媽祖下凡普渡眾生」、「真的有先見之明」！
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，施打AZ疫苗發生血栓的個案，多為65歲以下，且女性發生率比較高，這一族群接受AZ疫苗注射要特別注意。此外，疾病管制署也提醒，過去曾有血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起的血小板低下症者，應避免接種AZ疫苗，或接種前與醫師討論、評估。（編輯：楊穎軒）
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