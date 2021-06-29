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賈永婕疫情爆發前做了這件事　醫讚：有同島一命概念

▲賈永婕善舉受全國矚目。（圖／賈永婕臉書）
▲賈永婕善舉受全國矚目。（圖／賈永婕臉書）

娛樂中心／綜合報導

2021-06-29 17:53:10｜2021-06-29 18:07:59

賈永婕6月初號召演藝圈、企業界友人拋磚引玉，送愛心餐又捐醫療器材，成為抗疫人員最強後盾，網友封她「抗疫女神」、「國民女兒」。近日一篇賈永婕在本土疫情爆發前發表的貼文，被醫療粉專翻出和轉貼，大讚她是個聰明，而且有同島一命概念的人。

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▲▼賈永婕行善足跡遍布全台。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕行善足跡遍布全台。（圖／賈永婕臉書）
▲▼賈永婕行善足跡遍布全台。（圖／賈永婕臉書）
醫療粉專「MedPartner 美的好朋友」PO出賈永婕5月12日發布的貼文，當時她透露去亞東醫院打了AZ疫苗，並秀出接種卡，寫下：「防疫人人有責，保護自己，也保護別人，台灣加油！」

▲賈永婕5月10日去打AZ疫苗，隔天指揮中心就宣布台灣進入社區感染。（圖／MedPartner
▲賈永婕5月10日去打AZ疫苗，隔天指揮中心就宣布台灣進入社區感染。（圖／MedPartner 美的好朋友臉書）
粉專小編表示，5月12日本土疫情尚未爆發，AZ疫苗被黑到打的人少，還差點過期，便開放民眾自費施打，賈永婕當時就自費打了疫苗，「代表她對疫情以及疫苗的觀念是很正確的，而且樂於發揮公眾人物的影響力，鼓勵民眾一起做正確的事。」

小編說，賈永婕不只是善良，還非常有觀念，「從5/12這篇貼文，就可以知道她是個聰明，而且有同島一命概念的人。」網友也紛紛留言肯定，「她真的是我的偶像」、「聰明的美少女戰士」、「這位女星根本就是媽祖下凡普渡眾生」、「真的有先見之明」！

▲「MedPartner
▲「MedPartner 美的好朋友」粉專全文。（圖／MedPartner 美的好朋友臉書）
中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，施打AZ疫苗發生血栓的個案，多為65歲以下，且女性發生率比較高，這一族群接受AZ疫苗注射要特別注意。此外，疾病管制署也提醒，過去曾有血栓合併血小板低下症候群，或肝素引起的血小板低下症者，應避免接種AZ疫苗，或接種前與醫師討論、評估。（編輯：楊穎軒）

▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
▲新冠肺炎疫苗接種後注意事項。（圖／高雄市政府提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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