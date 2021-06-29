台中「嘉玲」連4日 盧秀燕：防疫做足千萬不能鬆懈

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衛生局長曾梓展表示，因應印度變種病毒蔓延，市府配合中央疫情指揮中心政策，針對國外入境居家檢疫及確診個案接觸者居家隔離，在解除前得安排PCR採檢，透過衛生局、民政局、警察局、交通局協力合作，媒合採檢院所、安排防疫計程車，若檢驗結果陽性，衛生局會第一時間通知，並安置至醫療院所；若檢驗結果陰性，市府也會主動以簡訊通知，讓民眾安心返回社區，民眾也可自行從健保APP查詢檢驗結果。
曾局長提醒，受檢民眾請佩戴口罩、攜帶健保卡及身分證或護照，搭乘所安排的防疫計程車前往指定醫院，依中央規定，相關檢驗費用由公費支應，民眾自行負擔掛號費、部分負擔及交通費。
民政局長吳世瑋補充說明，針對「非重點高風險國家」的入境旅客，自6月27日起規定一律入住「防疫旅宿」，在台中稱之為「居家檢疫替代所」，或自費入住「集中檢疫所」，且須於檢疫期滿前進行一次PCR檢測，民政系統將請轄區里幹事針對PCR陰性報告發出簡訊，並提醒居檢者檢疫結束後，須進行自主健康管理7天，且避免非必要性外出。後續身體若有不適或需評估就醫，請撥打1922或台中市衛生局0928-912578，由醫護人員給予建議。
另依據中央《傳染病防治法》第43條第2項規定，如有規避採檢情事，未於指定期間前往指定醫院採檢者，將依《傳染病防治法》第67條規定，處6萬元以上、30 萬元以下罰鍰，為確保居檢者、居隔者及家人健康，請大家配合防疫工作。