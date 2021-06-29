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台中「嘉玲」連4日 盧秀燕：防疫做足千萬不能鬆懈

▲台中市長盧秀燕對連四日「嘉玲」，再三呼籲防處不鬆懈。（圖／市府提供）
▲台中市長盧秀燕對連四日「嘉玲」，再三呼籲防處不鬆懈。（圖／市府提供）

記者柳榮俊/台中報導

2021-06-29 17:54:23

台中今（29）日本土零確診，連續4日「嘉玲」報到。對此，市長盧秀燕表示，市府嚴守防疫不鬆懈，與民眾一起度過難關。此外，因應中央宣布新的邊境管制規範，民眾於居家檢疫或居家隔離解除前，均需進行PCR採檢，市府為此制定周延作業機制，不僅主動媒合採檢院所，更將發布簡訊通知採檢結果，陰性可安心返家，陽性則需收治住院治療，全力守護民眾健康。

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市府今日下午召開台中市流行疫情指揮中心線上記者會，盧市長表示，台中雖然已連續四天本土確診加零，但由於台灣疫苗嚴重不足，社會防護力很脆弱，因此民眾千萬不能掉以輕心，防疫工作還是要做足做滿，沒事儘量少出門。

衛生局長曾梓展表示，因應印度變種病毒蔓延，市府配合中央疫情指揮中心政策，針對國外入境居家檢疫及確診個案接觸者居家隔離，在解除前得安排PCR採檢，透過衛生局、民政局、警察局、交通局協力合作，媒合採檢院所、安排防疫計程車，若檢驗結果陽性，衛生局會第一時間通知，並安置至醫療院所；若檢驗結果陰性，市府也會主動以簡訊通知，讓民眾安心返回社區，民眾也可自行從健保APP查詢檢驗結果。

曾局長提醒，受檢民眾請佩戴口罩、攜帶健保卡及身分證或護照，搭乘所安排的防疫計程車前往指定醫院，依中央規定，相關檢驗費用由公費支應，民眾自行負擔掛號費、部分負擔及交通費。

民政局長吳世瑋補充說明，針對「非重點高風險國家」的入境旅客，自6月27日起規定一律入住「防疫旅宿」，在台中稱之為「居家檢疫替代所」，或自費入住「集中檢疫所」，且須於檢疫期滿前進行一次PCR檢測，民政系統將請轄區里幹事針對PCR陰性報告發出簡訊，並提醒居檢者檢疫結束後，須進行自主健康管理7天，且避免非必要性外出。後續身體若有不適或需評估就醫，請撥打1922或台中市衛生局0928-912578，由醫護人員給予建議。

另依據中央《傳染病防治法》第43條第2項規定，如有規避採檢情事，未於指定期間前往指定醫院採檢者，將依《傳染病防治法》第67條規定，處6萬元以上、30 萬元以下罰鍰，為確保居檢者、居隔者及家人健康，請大家配合防疫工作。

 

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民調中心

居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.76%8.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
77.36%22.64%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.58%92.42%
2021-06-28-2021-07-01
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