因應Delta變種病毒　鄭文燦：要保持最高警覺

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鄭文燦同時談到，國軍804醫院目前正在進行清零計畫，大溪及龍潭居民若有看病需求，可至鄰近的聯新國際醫院、部立桃園醫院及聖保祿醫院等醫療院所就診。若國軍804桃園總醫院有轉院或後送病患需求，請消防局協助提供最妥善的緊急救護。
教育局長林明裕表示，下一波莫德納疫苗施打時間預計為7月2至4日，全市共計28校支援社區疫苗接種站計畫，由於桃園區四校（慈文國中、大有國中、陽明高中、中興國中）人數較多，將分為五梯次報到，報到時段為7:30、8:30、9:30、10:30、11:30；其他地區的支援學校則維持四梯次報到，報到時段為7:30、8:30、9:30、10:30，符合資格之民眾可於時段內完成疫苗接種。
社會局長鄭貴華表示，110年擴大急難紓困補助方案，截至6月27日為止，共計受理5萬4,712件新申請案，由中央協助調查比對資料後，轉請公所進行核定，6月25日第一批核定1萬8,523人，共計4億2,655萬元；109年申請資格不符共計1萬3,343案，110年重審符合者共計3,914案，金額共計8,065萬元。
勞動局長吳宏國表示，截至6月28日止，固安計畫企業快篩已累計4萬5,754人，執行快篩企業244家，企業快篩陽性97人，同步採取PCR檢體進一步檢測後，97人的PCR檢驗結果皆為陰性。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。