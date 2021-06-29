林昀希驗血快篩拍《驕女》　羞認「爸爸」亮哲是天菜

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林昀希飾演惡小三「劉千娜」，搶走閨密張靜之老公黃玉榮，遊走「無辜」、「使壞」兩副面孔，台詞還常常綿裡藏針偷傷人，讓她花了很大功夫突破自己心防，不過也因為演技精湛，竟遭觀眾唾罵「祝妳早日被強姦致死」，她不捨媽媽看到留言難過，自己倒是一點都不走心。劇中她有亮哲、謝承均2個爸爸，亮哲才大她7歲，兩人演父女卻飄出情侶感，林昀希受訪透露：「亮哲哥是我的菜，整個形象很完美，對戲的時候導播就有說：『希希不要眼睛冒愛的泡泡。』」
被問到最害怕的八點檔報應戲碼，林昀希說是火燒或跳海，還好這齣戲她只要挨耳光，她和黃玉榮結婚的那場戲，張靜之得知小孩差點被林昀希害死，當場賞她一巴掌，雖然可以借位，但林昀希要求張靜之「打真的」，沒想到一巴掌打下去，聲音大到她愣住，「那個眼淚是真的，會哭是因為我覺得好委屈」，張靜之也因為內疚，收工後在梳化間大哭。劇中她洗白後和張靜之情同姊妹，自己曾經與情敵化敵為友嗎？她笑說：「怎麼可能啊，跟正宮變好朋友太不可思議。」
林昀希演千金，卻不用花到治裝費，因為朋友開網拍服飾店，一堆不要的衣服隨她撿，或是身邊朋友衣服穿幾次想丟掉，林昀希就去收，「我算是節儉的人，真的沒有物慾，要我買衣服鞋子，那個錢我花不下去」，林昀希笑說：「我希望衣櫃簡單就好，所以我有兩個很好的朋友非常處得來，因為我們有相同的價值觀，就是吳汶芳跟林思宇。」
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