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林昀希驗血快篩拍《驕女》　羞認「爸爸」亮哲是天菜

▲林昀希慎重防疫，自主驗血快篩。（圖／三立）
▲林昀希慎重防疫，自主驗血快篩。（圖／三立）

記者羅凌筠/台北報導

2021-06-29 18:30:12

林昀希從偶像劇跨足本土劇，加入《天之驕女》9個月，最不適應開拍前半小時才拿到劇本，相當考驗背台詞的功力。在三級警戒的狀況下拍戲，林昀希與2個室友租房，對防疫十分小心，自己買居家快篩試劑，拜託室友拿針戳指尖取血，她笑說：「刺別人可以，刺自己真的刺不下去，很可怕，捅鼻子我也需要別人幫我捅。」放假她也不隨便移動，已經4個月沒回台中老家，靠視訊維繫家人感情。  

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▲林昀希演小三遭觀眾入戲謾罵。（圖／三立）
▲林昀希演小三遭入戲觀眾謾罵。（圖／三立）
林昀希飾演惡小三「劉千娜」，搶走閨密張靜之老公黃玉榮，遊走「無辜」、「使壞」兩副面孔，台詞還常常綿裡藏針偷傷人，讓她花了很大功夫突破自己心防，不過也因為演技精湛，竟遭觀眾唾罵「祝妳早日被強姦致死」，她不捨媽媽看到留言難過，自己倒是一點都不走心。劇中她有亮哲、謝承均2個爸爸，亮哲才大她7歲，兩人演父女卻飄出情侶感，林昀希受訪透露：「亮哲哥是我的菜，整個形象很完美，對戲的時候導播就有說：『希希不要眼睛冒愛的泡泡。』」

▲林昀希（右）和亮哲只差7歲演父女。（圖／三立）
▲林昀希（右）和亮哲只差7歲演父女。（圖／三立）
被問到最害怕的八點檔報應戲碼，林昀希說是火燒或跳海，還好這齣戲她只要挨耳光，她和黃玉榮結婚的那場戲，張靜之得知小孩差點被林昀希害死，當場賞她一巴掌，雖然可以借位，但林昀希要求張靜之「打真的」，沒想到一巴掌打下去，聲音大到她愣住，「那個眼淚是真的，會哭是因為我覺得好委屈」，張靜之也因為內疚，收工後在梳化間大哭。劇中她洗白後和張靜之情同姊妹，自己曾經與情敵化敵為友嗎？她笑說：「怎麼可能啊，跟正宮變好朋友太不可思議。」

林昀希演千金，卻不用花到治裝費，因為朋友開網拍服飾店，一堆不要的衣服隨她撿，或是身邊朋友衣服穿幾次想丟掉，林昀希就去收，「我算是節儉的人，真的沒有物慾，要我買衣服鞋子，那個錢我花不下去」，林昀希笑說：「我希望衣櫃簡單就好，所以我有兩個很好的朋友非常處得來，因為我們有相同的價值觀，就是吳汶芳跟林思宇。」

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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居家快篩費用高，你是否認為中央應該插手管理價格？

是，應該比照口罩，全面徵用
否，人命比較重要，願意自掏腰包
91.76%8.24%
2021-06-27-2021-07-01

邊境防疫新政策宣布後，是否會影響您出國打疫苗的熱火呢？

不會，如果台灣疫苗夠，誰要去國外
會，出國打疫苗費用代價變高了
77.36%22.64%
2021-06-28-2021-07-01

您滿意此次邊境管制政策嗎？

滿意，自行居家檢疫風險太大
不滿意，慢半拍，邊境防疫早該佈署
7.58%92.42%
2021-06-28-2021-07-01
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