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血清轉換率達99.4%！越南國產疫苗進度一次看

▲越南疫情示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲越南疫情示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

記者李芷涵/綜合報導

2021-06-30 15:00:00

《四方報》報導，台灣國產疫苗高端和聯亞發展進度引人關注，而在亞洲除了台灣以外，包括泰國、日本、印尼和韓國等也都投入國產疫苗的研發中。越南有一支國產疫苗目前已經進入第三階段，它的相關技術、發展進度目前為何？以下帶你一次了解。

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越南目共有四支正在研發的國產疫苗，但以Nanocovax發展最快也最具潛力，「Nanocovax」由Nanogen生技製藥公司和越南軍醫學院（VMMU）共同合作開發，採用重組蛋白技術（recombinant protein vaccine）。該公司是一間於1997年創立的私人生技製藥公司，專門生產癌症及B型肝炎藥物。根據越南媒體報導，Nanogen總經理Ho Nhan指出，之所以選擇重組蛋白技術進行研發是因為這是公司的專業領域，Nanogen在過去10年間致力於精進這項技術，並廣泛將之使用在該公司研發生產的藥物中。另外，mRNA技術疫苗往往需要使用到來自各國的稀有材料，Nanocovax選擇採用重組蛋白技術也是因為這項技術門檻較低，也能確保原料供應穩定。

Nanocovax從去年4月開始籌劃生產疫苗，並於去年12月展開第一期臨床實驗，針對60名志願者測試疫苗的安全性、耐受性和免疫反應，結果發現疫苗不僅安全也讓受測者產生Alpha變種病毒抵抗力。今年2月，Nanocovax則進入第二期臨床實驗，針對560名志願者進行施打，同樣測試疫苗安全性、病毒抵抗力，並同時測出適合的劑量，報告顯示接種兩劑14天後，25mcg劑量將可激發出90%的保護力。部分受測者出現輕微副作用如發燒或接種處疼痛，但不需進行醫治，目前僅出現一名志願者出現過敏性反應，現在已經康復出院。

Nanocovax本月已經進入第三期試驗階段，針對13,000名志願者進行測試，順利的話將於今年8月或9月完成。前兩期臨床實驗數據十分漂亮，100%的受測者都出現免疫反應，血清轉換率（seroconversion rate）達到99.4%，以輝瑞91-96%、莫德納100%、Novavax96-100%來說表現很不錯；副作用發生率也比上述疫苗來得輕。

Nanocovax近期向官方申請緊急授權使用，但遭官方以「缺乏足夠科學基礎」駁回。越南衛生部指出，Nanocovax目前樣本數仍然太少，第三期實驗目前施打人數僅1000多人，因此還看不出疫苗保護力，針對如何降低新冠感染率或嚴重性的數據目前也仍缺乏。此外，專家還需要評估在施打Nanocovax第2劑的第36天、45天、56 天後的免疫原性與有效性。

不過，Nanocovax對於疫苗發展相當具有信心，指出公司已經將相關數據送交WHO審核，包括印度在內等數十個國家也已經與Nanogen簽署備忘錄，將於疫苗上市後與之採購；越南總理也強調將建立專門小組協助公司疫苗研發和後續疫苗生產、運送等問題，以讓Nanocovax將來若通過申請後可以迅速開始量產。公司產能每月約可達到800萬劑，目前正在進行生產線的擴充，估計到8月可增為每月1000萬劑的產量，到十月則可成長到3000萬至5000萬劑生產量。一劑疫苗的估價約在12萬越南盾（新台幣約145 元）左右，十分便宜。

越南目前也面臨疫苗短缺等現象，目前開放輝瑞、國藥和Sputnik V等疫苗，截至6月28日全國一劑施打率僅3.4%、二劑施打率僅0.2%，疫苗施打進度緩慢，若要達到全國70%接種率須得到1億5000萬劑疫苗才足夠。若Nanocovax可於明年初成功上市，將可協助越南擴大疫苗施打效率並有利於防疫。

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