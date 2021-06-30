NOW早報／9款水餃熱量曝光！第一名「吃多恐肥過雞排」

9款水餃熱量曝！第一名令人超意外 眾驚：吃多恐勝雞排





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防疫期間，大家除了改變生活習慣外，也大幅減少外出機會，不過，一日三餐仍是要顧，而「水餃」便是防疫最佳良伴了！因為食材容易準備，且口味變化多元，許多人都會在家自製，再放入冰箱冷凍保存，有些人也會直接到大賣場、超市購買冷凍水餃來備用。近日美女營養師朱瑞君就在臉書公開9款水餃的熱量，其中，

第一名是韭菜蝦仁水餃69kcal

，其次為韓式泡菜水餃56kcal、韭菜水餃54.7kcal，對此，有網友就驚呼「所以吃20顆水餃，快1000卡...熱量比雞排還高。」

▲美女營養師朱瑞君近日在臉書公開9款水餃的熱量，其中，第一名讓網友超意外，有人甚至直呼「所以吃20顆水餃，快1000卡...熱量比雞排還高。」（圖／翻攝自朱瑞君臉書）

今日天氣／西南風強中南易下雨！北東悶熱午後雷雨

今（30）天仍受西南風影響，水氣雖有減少的趨勢，苗栗以南仍容易有局部短暫陣雨或雷雨，外出請攜帶雨具，北部及東半部為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨的機率；溫度方面，中南部高溫在32度左右，而北部及東半部較炎熱，高溫約34、35度，大台北地區、花蓮縱谷及台東有36度左右高溫發生的機率，東南部有出現焚風的機率，請注意防曬並多補充水分。





印度神童預言又成真！「4國家」狀況連連 5關鍵時機曝光





「印度神童」阿南德先前多次預言國際疫情狀況，日前預言英國將會有大事發生，結果英國就宣布延後解封；後來又預言英國、印度、日本以及美國會有新一波疫情，結果真的陸續出現狀況，再度引起一波討論，不少人又再度回到日前預言的影片觀看，整理早前預言未來的「5大關鍵時機」，而是否會又如同先前預言一樣精準命中，仍然有待觀察。

第一、7月火星與木星處於相對位置時才會使疫情比較趨緩。

第二、9月至11月將會是全世界最動盪不安的時期。

第三、全球經濟及股市將在11月後回歸穩定。

第四、2022年5月之後，全球經濟逐漸好轉，會開始穩定，但傷害已經造成，可能以新爆發的疫情或疾病等形式影響，但疫苗卻沒有多大用處。

第五、全球疫情解封則要等到2023年4月以後才會好轉。

▲印度14歲少年阿南德預言成真。（圖／YouTube@Conscience）

居家快篩試劑開放自行購買 僅3成5民眾願意嘗試





為了方便民眾居家自行檢測，衛福部食藥署已核准5家廠商製造或進口居家快篩試劑，更開放藥局、藥妝店、超商等通路販售，期待能揪出「偽陰性」個案。

《NOWnews今日新聞》該政策做最新網路民調，結果顯示，民眾普遍接受度不高，有53.71％的民眾不願意使用家用快篩試劑，僅有35.36％的人願意去嘗試，且有11％的民眾連想都沒想過要使用家用快篩。

家用快篩試劑最大的爭議點在於「準確度」，比起醫療試劑常發生「偽陽性」或是「偽陰性」的情況，家用快篩試劑在普遍接受度低的情況下，有近6成的民眾擔心，如果自己是萬一偽陽性或偽陰性，不知道該不該去醫院﹔但也有25％的民眾並不擔心準確度的問題，覺得測驗兩次以上，可以找到答案。不過，有15.37％的民眾完全沒想過準確度議題。而參與本次《NOWnews今日新聞》線上時事民調共有3,467人，由於並非嚴格意義的調查，僅能代表線上網友一部分的意見，相對來說仍有一定程度的參考價值。

▲為了方便民眾居家自行檢測，迅速找出「偽陽性」個案，衛福部食藥署已核准5家廠商製造或進口居家快篩試劑，更開放藥局、藥妝店、超商等通路販售，圖為《NOWnews今日新聞》記者實測居家快篩試劑。（圖／記者陳明安攝）

微解封！饒河夜市晚間出現覓食人潮 民眾：沒在怕





台北市長柯文哲宣布，29日起北市夜市能夠「微解封」，《NOWnews今日新聞》實地走訪饒河夜市，到了晚餐時間，的確有民眾開始陸續進場，比起五月底疫情最嚴重的時候恢復不少，但饒河夜市攤販透露，全盛時期夜市道路中間有400個攤位，如今微解封第一天，出來擺的只有30到40間，「只剩下十分之一」。攤販無奈對記者表示，雖然出來擺攤，但還是很悲觀「微解封也不會有人來啦！沒有疫苗誰敢出門？之前最慘一天營業額沒到一千元」。

而到饒河夜市的民眾，多半都是採買晚餐。一位全副武裝戴好面罩和口罩的男子向記者透露，每次來都是「速戰速決」，另一位民眾則是被今天的人潮嚇到，覺得有點擔心，沒買什麼就離開了。還有一對情侶表示「常常來買吃的，沒在怕。」因為都戴著口罩和眼鏡，採買食物後沒多逗留就回家了。

▲北市夜市微解封第一天，饒河夜市有攤販正常營業，在晚間六點的時候，也出現些許採買晚餐的民眾。（圖／記者葉政勳攝）

鐵窗巧變懷舊遊戲！「經典造型」曝光 萬人嗨翻：有聲音





在台灣，幾乎每戶人家的窗戶都額外安裝鐵窗，雖然能防宵小、防止發生墜樓意外，但粗糙的鐵窗卻會破壞建築的景觀。近日，有網友就在《爆廢公社公開板》貼出一張照片，只見路旁一棟房子的鐵窗，跟平常看到的完全不一樣，居然是經典電玩遊戲《小精靈》的造型，且鐵窗上不但有小精靈、鬼魂，還有能贏得勝利的豆子，完美重現《小精靈》的遊玩畫面，這也讓他好奇問「有誰知道這個鐵窗哪裡可以訂做？」

畫面曝光後，吸引了1.7萬名網友按讚，紛紛留言回應「有聲音！這也太酷了吧」、「真的可愛，住戶好創意」、「腦中響起配樂XD」、「可以做個電流急急棒的設計啊！通電後可以玩還能防小偷」、「順便做兩支搖桿...可以讓鄰居、路人停下來PK，你只要在旁邊收費…」「可以做成坦克大戰的嗎XD」「哇！這個窗戶會變成打卡景點」、「確定鐵窗，不是螢幕嗎哈哈哈」、「難道要進門，要先破關嗎」；另也有人認真回應原PO，直言「特別設計的吧，費用應該不低」、「可以，價錢不便宜。烤漆很多工，浪費顏料」、「有錢不是問題，問題是沒錢做」。（編輯：許苡晴）