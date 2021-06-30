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義媒：美梵破冰　中國問題仍是最難解的結

▲義媒認為美梵關係已隨美國前總統川普下台而破冰，不過美國主張對中國採圍堵戰略，教廷則主張對話，中國議題仍是雙邊關係最難解的結。（圖／美聯社／達志影像）
▲義媒認為美梵關係已隨美國前總統川普下台而破冰，不過美國主張對中國採圍堵戰略，教廷則主張對話，中國議題仍是雙邊關係最難解的結。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-30 08:46:04

（中央社記者黃雅詩梵蒂岡30日專電）教宗28日接見美國國務卿布林肯，義媒認為美梵關係已隨美國前總統川普下台而破冰，不過美國主張對中國採圍堵戰略，教廷則主張對話，中國議題仍是雙邊關係最難解的結。

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教宗方濟各與布林肯（Antony Blinken）會晤後，美國國務院發布的新聞提到雙邊會談觸及中國問題，不過梵蒂岡官方發布的新聞則隻字未提中國，僅表示教宗回憶起2015年的訪美之旅，並向美國人民表達愛與關懷。

義大利大報「晚郵報」（Corriere della Sera）指出，教廷新聞室形容教宗與布林肯的40分鐘會晤氣氛「真摯愉快」，相較短短9個月前，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）訪問羅馬時試圖安排教宗接見卻遭到拒絕，可見美國總統拜登上任後，美梵關係已重新回溫。

晚郵報指出，布林肯可能替拜登與教宗今年秋天的會晤預作安排，事實上教宗與拜登已是舊識，拜登在2013、2015、2016年都曾獲得教宗接見，若拜登10月底到羅馬參加20國集團（G20）峰會，或教宗11月到英國出席聯合國氣候變遷會議，雙方都有見面機會。

不過晚郵報認為，中國議題仍是美梵關係的一個痛點，因為拜登對中國採取強硬政治立場，教宗則不希望針對任何政治立場選邊站，只想談牧靈福傳等教會議題，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）在與布林肯的會晤中也特別強調這一點。

義文版「哈芬登郵報」（The Huffington Post）指出，去年蓬佩奧訪問羅馬，教廷以美國國務卿的對等窗口是教廷國務院長為由，婉拒安排教宗接見，今年教宗則樂意接見布林肯，除坐實教廷對川普政權刻意「打臉」，也代表美梵關係翻開新的一頁，從失去互信走向結盟。

哈芬登郵報認為，教宗與布林肯的會晤針對許多議題達成共識，包括生態危機、移民、貧困、人權、宗教自由、中東地區和平，至於中國問題雖無法立刻解決，但美國與教廷破冰，至少能牽制教廷不要淪為北京的附庸。

義大利「新聞報」（La Stampa）則認為，在教宗接見布林肯之後，美梵間的「中國結」依然存在，美梵對中國的基本政策仍不同，不過彼此立場似乎沒有從前那麼遙遠，尤其日前教廷外交部長蓋拉格（PaulRichard Gallagher）透露，教廷雖然嘴上不說，但私下對香港的情勢十分關切，可見中國許多違反人權事件的爆發，使教廷與北京間的歧見日益加劇。（編輯：陳惠珍）1100630

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